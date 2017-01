Ciudadanos propugna que se aumente el reciclaje del vidrio entre los hosteleros del Centro, donde sólo colaboran un 30%

Ciudadanos sigue en la senda medioambiental del reciclaje que inició esta semana con una iniciativa presentada en la comisión de Medio Ambiente para interesarse por la reutilización de los materiales electrónicos, y esta mañana le ha tocado el turno al cristal, que según datos facilitados por Ecovidrio, que tiene un convenio con el Ayuntamiento de Málaga, sólo el 30% de los hosteleros del Centro se ha sumado a la recogida puerta a puerta que realiza este sistema integrado de gestión, una cifra que tanto al portavoz naranja, Juan Cassá, como al técnico del grupo Iñigo Vallejo, les parece a todas insuficiente, teniendo en cuenta las facilidades que tienen para colaborar.

Por estos motivos, el equipo naranja presentará una nueva iniciativa al pleno que espera que cuente con el apoyo del equipo de gobierno del PP, para que se realice una campaña de concienciación entre los empresarios del Centro para que colaboren de forma voluntaria, y si una vez finalizada y estudiado de nuevo los datos no son satisfactorios, que las ordenanzas de recogida de residuos establezcan la obligatoriedad para el reciclaje de vidrio a los negocios de hostelería de la ciudad. Este sector es el que genera la mayor parte de esta basura por el consumo de botellines de refrescos, agua y vinos, así como aceites, en menor medida, y otros envases de conservas. “Saben que uno de nuestros principales caballos de batalla es la limpieza y todo lo que tenga que ver con los residuos” decía explicando Cassá, que abundaba en que además de la comisión de Limasa también le interesa a su grupo la vertiente ecológica. El líder de Ciudadanos en la Casona mostró su descontento con que los hosteleros no se hayan sumado motu propio al programa puerta a puerta que pone a su disposición Ecovídrio, “que es flexible y gratuito, lo que marca una gran diferencia con otras ciudades en las que no se entra hasta la cocina”, como manifestó.

Por su parte, el técnico municipal del grupo Iñigo Vallejo ha puesto las miras en las exigencias de la UE sobre el reciclaje de este residuo, ya que en el horizonte 2020 todos los países deberán llegar a la cifra de un 75%, y aunque hay resultados esperanzadores por las campañas que se han realizado en los últimos años en España, Andalucía, como explicó, ocupa el penúltimo lugar en reciclaje de vidrio, con 11,3 kilogramos por habitante y año frente a los 33 de Baleares, por ejemplo. En esta línea, Vallejo subrayó que la provincia de Málaga, no obstante, está por encima de la media andaluza, con 13,7 kg por habitante y año pero aún muy lejos de los 15,5 de la media nacional. En Málaga capital, sin embargo, sólo se recicla 7,7 kg por habitante y año, lo que comparándolo con Pamplona, Barcelona y Vitoria, con 20, deja a los residentes en Málaga en un no muy buen lugar.

