Teresa Porras y Juan Cassá se enzarzan a costa de los presupuestos

Cuando se las prometían más felices, durante la presentación de una gran fiesta de la ciudad como es el Carnaval de Málaga, una chispa en forma de presupuestos provocó que la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, socios de investidura en el Ayuntamiento, se enzarzaran en un debate que nada tenía que ver con el espíritu de don Carnal o del dios Momo.

La edil hablaba del presupuesto que tendrá la fiesta de este año, unos 121.000 euros, y dijo que podría crecer en 13.000 o 14.000 más cuando «nuestro socio facilite la aprobación de los presupuestos de este año», en clara referencia a Cassá, que lo tenía sentado justo a su derecha. Lo que debiera haberse quedado en simple anécdota, no fue así por la rápida respuesta de Cassá, que acusó al equipo de gobierno de no haberles facilitado aún una copia del documento. «Ciudadanos presentó sus propuestas hace más de un mes, pero el equipo de gobierno no ha presentado aún su presupuesto a la oposición», le dijo mientras la propia Porras negaba con la cabeza.

Tras esta acusación volvió a tomar la palabra la concejala, quien aseguró que Carlos Conde, el portavoz del equipo de gobierno, «se ha cansado de presentar los presupuestos porque hay algunos grupos que ni lo ven ni los quieren ver». En este sentido consideró que lo ideal sería presentarlos en el mes de diciembre y que estén en marcha en enero «como antes ocurría».

La disputa no fue a mayores porque Juan Cassá anunció que a pesar de todo «Ciudadanos apoyará el presupuesto porque Francisco de la Torre ha cumplido el 91% de los acuerdos firmados». Igualmente lamentó que el retraso en la aprobación de los presupuestos provocará que el documento no entre en vigor antes del mes de mayo. «Ciudadanos ha hecho su parte», sostuvo.