'Sucio escaparate de la capital'

Es un lugar por donde pasan a diario centenares de personas, muchas de ellas turistas, y la verdad que no es desde luego la mejor imagen que se pueda ofrecer de la ciudad. Se trata de los jardines que hay justo delante del acceso principal a la estación de autobuses, que aparecen llenos de latas de refresco, botellas de plástico y envases de todo tipo. María Arcos ha reparado en ello y nos envía la fotografía que acompaña este texto con la frase ‘Sucio escaparate de la ciudad’. «Es lamentable el estado de suciedad que desde hace más de una semana presenta este lugar», dice. «Un feo espectáculo para los visitantes que llegan en autobús a nuestra ciudad», señala. Se refiere asimismo esta ciudadana a la suciedad que también se acumula en los grandes maceteros instalados en la colindante calle Roger de Flor, y que como se aprecia en la otra imagen, aparecen igualmente con envases, latas y suciedad. Una situación que no tiene explicación, a no ser que en ambas zonas no existan papeleras, lo que es bastante improbable, pues las papeleras están repartidas por muchos rincones de la ciudad. Así que cabe pensar más bien que hay gente que no se molesta en arrojar esos envases en donde corresponde y les resulta más cómodo dejarlos tirados en el primer lugar que encuentran, ya sea un jardín o un macetero.

Caseta en los jardines de la plaza de la Solidaridad. / M. A.

Plaza de la Solidaridad: unos jardines descuidados

Cerca de la estación de autobuses se encuentran los jardines de la plaza de la Solidaridad. Un recinto que tampoco ofrece su mejor imagen, pues existen zonas donde el césped brilla por su ausencia y hay elementos, como un registro, que está destrozado, además de otros que dan una pobre imagen de un punto que es paso habitual de muchas personas que vienen o van debido precisamente a la proximidad de la estación de autobuses.

Benalmádena: ladridos de perros

Las molestias causadas por los ladridos de perros en la urbanización Monte Alto de Benalmádena es un asunto que denuncia Linda Fonseca, una vecina que afirma que la tranquilidad de aquel lugar queda empañada por este problema. «Los dueños de los perros no se hacen cargo de las molestias que causan, y lo peor es que nadie pone remedio a esto, empezando por ellos mismos», dice. Y es que según se lamenta, «los administradores de finca dicen que no pueden hacer nada, y ni Medio Ambiente ni el Ayuntamiento intervienen, y es algo que deberían de controlar». Los ladridos se desencadenan tanto de día como de noche al pasar cualquier persona por delante de las viviendas, según esta ciudadana, que dice que «empieza un perro a ladrar y enseguida saltan los demás». «Es algo espantoso que me hace regresar a mi país porque aquí no encuentro tranquilidad», manifiesta. Por eso pide que de una vez se controle este asunto, y reclama solidaridad con otras comunidades que sufran el mismo problema.