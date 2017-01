Mario Cortés: "No nos planteamos destituir al jefe de Bomberos"

El encierro que desde hace tres semanas mantienen los bomberos de Málaga y la negativa de la plantilla de sentarse a negociar con el Ayuntamiento mientras no sea destituido el jefe del Cuerpo no ha variado la postura del equipo de gobierno respecto a la continuidad del inspector jefe, José Cruz. “No nos planteamos destituir al jefe”. Así de contundente se ha mostrado este miércoles el concejal de Seguridad, Mario Cortés, durante la comparecencia en la comisión plenaria en la que se ha sometido a las preguntas de PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente. En su intervención, el edil ha pedido a los sindicatos del Cuerpo, presentas en el Salón de Plenos, que “se replanteen esa postura porque mientras tanto no se podrá avanzar”. Cortés ha puesto sobre la mesa “cuatro razones contundentes” para no acometer el relevo en la Jefatura que reclama, por escrito, el 95% de la plantilla.

La primera es por una cuestión jerárquica, ya que Cruz es la persona con mayor rango en el servicio de extinción. La segunda, que aceptar la petición de los bomberos “podría generar una escalada de protestas similares en el resto de la plantilla del Ayuntamiento ”. La tercera, que a la hora de abordar una negociación “no es prudente comenzar cediendo en una cuestión tan compleja como es el cese del jefe”. Y la cuarta, por el gasto extra que supondría la incorporación de un nuevo mando, toda vez que aunque fuese destituido, el actual seguiría manteniendo su sueldo. Además, Cortés también ha querido salir en defensa de Cruz, porque es “al que le ha tocado asumir y reconducir todas las consecuencias de la limitación presupuestaria provocada por la crisis”. “Cuando había críticas de la plantilla es el que ha tenido que dar la cara, pero sólo cumplía órdenes al no haber presupuesto”.

Por su parte, desde la oposición le han pedido unan solución al conflicto. El concejal del PSOE, Rafael Gálvez, ha advertido que “esta situación no se puede mantener” y ha remarcado que el deterioro en las instalaciones y equipamiento del Cuerpo comenzaron cuando “se decidió de forma inadecuada que los fondos Unespa que recibe el Ayuntamiento por los servicios de extinción que se realizan pasaran a la caja única en lugar de destinarse a financiar el Cuerpo”.

En la misma línea, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha criticado el desmantelamiento de unidades como la del Grupo de Rescate (GRES) y ha trasladado al equipo de gobierno su apoyo “siempre que sean para mejorar el servicio y en coordinación con la plantilla”. Igualmente, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, también ha cuestionado “cuánto dinero” hace falta para que el GRES vuelva a estar operativo “porque lo que está en juego son las vidas de las personas”, mientras que respecto a la Jefatura ha destacado que “aunque es evidente que destituyéndolo no se arreglan los problemas del Cuerpo, porque son muchos, sí que es muy importante tener a un jefe que cuente con la confianza de la plantilla”.