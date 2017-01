Cuestión de metros y de agravios

Llegaba sobre las dos de la tarde. La carta del alcalde. Antes, unos técnicos de Servicios Operativos (el lunes ) habían ido a las oficinas del grupo municipal Málaga Ahora y la secretaria del mismo no les dejaba pasar diciéndoles que el nuevo despacho de su exedil Juanjo Espinosa no iba a estar dentro del grupo y que no habían recibido ninguna notificación del alcalde Francisco de la Torre al respecto.

Efectivamente eso era así, por lo que ayer el regidor mandaba una carta al grupo, firmada de su puño y letra, la misma que usaba en el encabezado para escribir ‘Estimada amiga Ysabel’ a la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo. De la Torre le explica que la única posibilidad viable en la Casona para reubicar al concejal no adscrito es que ocupe el espacio que tenía cuando estaba integrado en su grupo de origen, es decir que vuelva a las oficina que tenía en Málaga Ahora.

Por ello, prosigue la carta del regidor, pone en el conocimiento de Torralbo que en el plazo aproximado de dos días (el jueves), los Servicios Operativos comenzarían las tareas de adecuación del despacho de Espinosa, cuyo régimen jurídico como edil se aprobó en el pasado pleno del 22 de diciembre.

La decisión caía como un jarro de agua fría en los componentes de Málaga Ahora. Torralbo ya había manifestado en varias ocasiones en la junta de portavoces (que preside el regidor)que no estaba dispuesta a prescindir de ese espacio «vital para su grupo, que ocupan ahora dos técnicos» y que los metros de los que dispone Málaga Ahora son los mismos que los que tiene Ciudadanos, ambos con tres ediles, tras haber cursado baja del primero el concejal Espinosa. «No estamos dispuestos a que Ciudadanos tenga más espacio que nosotros», decía. 72,30 metros cuadrados son los del equipo naranja, y Málaga Ahora cuenta 71,45 metros. «Es necesario que Espinosa tenga un espacio digno, pero no sacrificando un despacho que para nosotros es esencial».

Tras la primera reacción, Torralbo se dirigía a la Secretaría General a la que iba a exponer sus quejas. «El alcalde ha roto el consenso, esta medida es unilateral», explicaba con el asentimiento de las otras dos concejalas del grupo, Rosa Galindo e Isabel Jiménez, que se encontraban en ese momento en las oficinas del grupo. «Nos desahucian en 48 horas;la ruptura del consenso por parte del alcalde sólo provocará que nosotros no admitamos los cambios en la organización del pleno, que sólo interesan al PPy a Ciudadanos. Por las buenas, todo se habla;por las malas, nos van a tener enfrente», explicaba.

El gerente de Alcaldía, Manuel Jiménez, subrayaba que, analizadas todas las posibilidades de la Casona no hay ningún espacio posible donde ubicar a Espinosa, que lleva tres meses errante. «El alcalde tiene la función de delimitar los espacios;y eso es lo que ha hecho. De hecho, el viernes pasado recibimos un escrito de Espinosa reclamando un lugar adecuado para desarrollar su trabajo, algo que le corresponde. La adecuación se hará con el máximo celo para preservar la intimidad de los integrantes de ambas oficinas».’ Los divorciados ‘compartirán’ dos paredes, pasillo y sus puertas se separarán por cuatro escasos metros.

Espinosa «me parece bien la solución»

Espinosa daba también su parecer:«Me parece bien que se solucione de esta forma. Hemos estado forzando hasta el último minuto por si había otra posibilidad porque no queríamos dar más espectáculo, pero al no haberla, queremos un sitio», decía hablando por él y sus compañeros de Podemos.

Las integrantes de Málaga Ahora consideran que hay un agravio comparativo porque cuando Carlos Hernández Pezzi abandonó el PSOE el pasado mandato municipal le buscaron otra oficina en la Casona fuera del grupo municipal socialista. «Efectivamente, pero ese espacio está ya ocupado por el grupo popular, que está desubicado de la segunda planta», explicaba el gerente de Alcaldía.

Málaga Ahora procesaba ayer toda esta información, que no comparte, como explicaron, y decidirán qué medidas tomar, además de oponerse a los nuevos cambios que se quieren impulsar para acortar el pleno y las comisiones. Huelga decir que el mal rollo se palpaba en el ambiente.

Onda Azul, la fiscalía abre diligencias

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación tras el escrito recibido por la gerente de Onda Azul, Vanessa Martín Alloza, en el que pone en conocimiento del Ministerio Fiscal las supuestas irregularidades habidas en la compra de unas cámaras y unas lentes a la empresa Gain&Peak por valor de 68.000 euros IVA incluido, que nunca llegaron a las instalaciones de la televisión pública, y de las cuales se pagó el precio licitado por adelantado. El escrito que enviaba Onda Azul a la Fiscalía era sustentando por un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento en el que especificaba que la adjudicación «se adoptó sin las debidas cautelas legales» y basándose en «el plazo perentorio esgrimido por la firma para mantener su oferta».

Plaza por libre designación de interventor

La junta de gobierno local aprobó en su última sesión las bases de la convocatoria para cubrir el puesto de interventor general por un procedimiento de libre designación, en vista de que el actual, José Antonio González, que estaba de baja desde el verano de 2015, dejó su plaza vacante por jubilación el pasado 11 de noviembre. Hasta ahora ha estado ejerciendo en este puesto de forma interina el interventor adjunto, Emilio González. Ayer lo comentaban maliciosamente varios funcionarios de la sede central, que le ponían nombre y apellidos al nuevo interventor por ‘libre designación’. «Es ‘vox populi’ a quien se lo van a dar». ¿Acertarán?