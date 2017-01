El Ayuntamiento inicia los trámites para impedir la aprobación del metro al Civil

Comienza la batalla administrativa por el metro al Hospital Civil. Dos semanas después de la reunión que puso fin a la vía negociada, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer un informe contra la declaración de interés metropolitano de la prolongación de la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil, prevista por la Consejería de Fomento como vía para seguir adelante con el proyecto, a pesar de la oposición de parte de los vecinos de la zona.

Según este documento, al que tuvo acceso SUR, el equipo de gobierno considera que ese paso decisivo «no procede en este momento», puesto que antes deberían materializarse una serie de supuestos incluidos en el protocolo de intenciones de noviembre de 2013. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento volvió a eludir la pregunta clave, esto es, si oficialmente está a favor o en contra del trazado en superficie por Eugenio Gross y Blas de Lezo.

El equipo de gobierno considera que, antes de permitir estas obras, se tendría que producir la firma de la polémica adenda al convenio de 2003, que debe servir para aclarar de una vez las obligaciones económicas municipales, y que tenía que haberse formalizado antes de la puesta en explotación del metro, hace ya dos años y medio. A ello, se añade la compensación de las liquidaciones por la inversión realizada en la construcción de las líneas 1 y 2, que la Junta giró y acabaron en los tribunales, que han rebajado la cuantía para el Ayuntamiento (aunque reconocen que éste debe pagar una parte). Así como la articulación de un Plan de Coordinación Intermodal entre el metro y la EMT.

El Consistorio se acoge a la falta de información para eludir un pronunciamiento

Fomento ha pedido por dos cauces oficiales que diga si aceptará o no el tramo en superficie

Pronunciamiento «difícil»

Por último, el Consistorio reivindica los mecanismos de participación ciudadana comprometidos en 2013, «que no han existido, dado que tanto el Ayuntamiento como los vecinos han tenido conocimiento de los pasos del proyecto por el Boja o mediante comunicaciones efectuadas con posterioridad a su aprobación». A este respecto, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, recordó el compromiso público de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el 27 de septiembre de 2013, a que hubiera consenso vecinal. El alegato municipal concluye que no disponen de «información completa sobre el nuevo trazado», por lo que «difícilmente podrá pronunciarse sobre el interés metropolitano». A este respecto, el informe critica: «Lo único que se afirma es que, en una primera fase, llegaría hasta el Hospital Civil-Materno Infantil, pero sin especificar qué características tendría a partir de dicho punto» (esto es, en el resto de dicho trazado metropolitano).

Más contundente fue la Consejería de Fomento en su respuesta a este movimiento municipal. «El tramite de la declaración de interés metropolitano seguirá adelante», aseguraron fuentes de este departamento. «Vamos a cumplir la hoja prevista, hasta el final», recalcaron. «Este es el camino y cuando lo tengamos todo se va a licitar. No vamos a movernos en la estrategia jurídica ni en subterfugios por silencio, llegará el momento en el que tendrá que haber un posicionamiento claro en contra del proyecto».

Al respecto, desde la Junta recordaron que ya han pedido dicha respuesta por dos vías: el 3 de noviembre se solicitó un «pronunciamiento indubitado» sobre la conformidad del tramo, de acuerdo con la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía. La respuesta se debería producir a principios de febrero.

Doble petición

En paralelo, el 22 de diciembre se le remitió el informe técnico sobre la declaración de interés metropolitano, ante el cuál el Ayuntamiento tiene que emitir su propio dictamen. También se ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente. En este punto, las fuentes autonómicas aclaran que la respuesta municipal es preceptiva y no vinculante, con un plazo inicial de 15 días, aunque se ha ampliado por una petición de aclaraciones. Por lo tanto, este otro informe se espera para finales de enero.

En el caso de que el equipo de gobierno decida no responder, o la respuesta no aclare de forma tajante su posición al respecto (para evitar futuras responsabilidades patrimoniales) el trámite pasará al siguiente escalón, que será la aprobación del proyecto del tranvía al Civil en el Consejo de Gobierno. A continuación, Fomento licitará y adjudicará las obras, y se verá entonces si -por fin- el Ayuntamiento permite o no el desarrollo de los trabajos sobre el terreno.

Esta hoja de ruta forma parte de los preparativos ante una segunda batalla -la judicial- que tendrá que determinar a qué administración le corresponde pagar a la concesionaria por el incumplimiento del acuerdo de 2013 para llevar el servicio del metro hasta el Hospital Civil.