Urbanismo no acaba la obra del entorno de Atarazanas por falta de presupuesto

Las obras para renovar el pavimento de las calles del entorno del mercado de Atarazanas y reforzar su carácter peatonal se han quedado a medio terminar tras un año de trabajos. El Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, las contrató en agosto de 2015 y no ha sido hasta antes de las pasadas fiestas navideñas cuando se han dado por concluidas, aunque inacabadas respecto al proyecto que inicialmente se contrató. La actuación englobaba las calles Moreno Carbonero, Guillén de Castro, Olózaga, Sagasta y Sebastián Souvirón. Sin embargo, se ha quedado sin ejecutar en la calle Guillén de Castro y el tramo que le sigue de Moreno Carbonero hasta su intersección con la calle Sebastián Souvirón.

Desde la Gerencia de Urbanismo explicaron que el proyecto se ha tenido que dejar inconcluso en estas dos vías debido al considerable incremento de gasto que han supuesto las excavaciones arqueológicas que se tuvieron que desarrollar en estas vías, un aumento de presupuesto para la constructora a la que Urbanismo contrató esta obra que, según las averiguaciones realizadas por este periódico, no podía ser asumido ni realizando un modificado del proyecto, autorizado por ley para estos casos excepcionales hasta un 10% del importe de la adjudicación.

Los trabajos para renovar el pavimento de la zona norte del mercado de Atarazanas fueron contratados por Urbanismo con la empresa sevillana Pavimentos Asfálticos Andaluces, el 25 de agosto de 2015, por un importe de 666.005 euros (IVAincluido) que suponía 317.754 euros menos del presupuesto calculado por el Ayuntamiento, que ascendía a 983.760 euros. Es decir, la constructora se hizo con el contrato por un 32% menos del precio estipulado por los técnicos municipales. No obstante, bajas de presupuesto de este calado son habituales en las obras contratadas por las administraciones públicas debido a la pugna de las constructoras por hacerse con ellas bajando los precios, lo que les otorga más puntos a la hora de adjudicarse el contrato.

Según los responsables de Urbanismo, los problemas se suscitaron con las excavaciones y sondeos arqueológicos, que fueron contratados por la constructora con la empresa CIS, de la arqueóloga Carmen Íñiguez. Estos trabajos fueron presupuestados inicialmente por la Gerencia de Urbanismo en 36.265 euros, pero finalmente han tenido un coste muy superior, cuya cuantía no han querido desvelar desde la constructora ni desde la empresa que llevó a cabo las excavaciones.

Restos de la muralla

No obstante, desde CIS Arqueología argumentaron que los sondeos en esta zona delCentro tuvieron una especial dificultad porque aparecieron una serie de restos que no estaban previstos inicialmente. Los hallazgos corresponden a partes de la antigua muralla medieval y del recinto de las atarazanas, cuyo tratamiento y documentación fue supervisado por los técnicos de la Consejería de Cultura. Sin embargo, otras fuentes consultadas apuntaron que los vestigios encontrados no revestían un carácter excesivamente extraordinario. En cualquier caso, la parte arqueológica motivó un notable retraso de las obras, que se contrataron en agosto de 2015 con un plazo de ejecución de seis meses. Ello ocasionó críticas de los comerciantes del entorno, en especial de los del mercado de Atarazanas.

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, explicó que, para finalizar las calles en las que no se ha llegado a intervenir –Guillén de Castro y un tramo de Moreno Carbonero–, Urbanismo contratará un nuevo proyecto de obras a lo largo de este año, y coordinará su realización con los vecinos y comerciantes de la zona.