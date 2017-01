UNA SUSPENSIÓN SIN NOTIFICAR

El melodrama político en el que se ha convertido Alhaurín el Grande estos últimos días (o estos últimos 30 años, según se mire) vivió ayer un nuevo episodio con ciertos tintes del surrealismo más académico que el municipio puede soportar. A las 18.00 horas estaba prevista la celebración de un pleno ordinario -convocado antes de la presentación de la moción de censura- del que ambas partes involucradas en el 'conflicto' esperaban algún movimiento por parte del contrario. En principio, estaba previsto que en este pleno se ausentara la portavoz de Izquierda Unida y candidata a la Alcaldía, Teresa Sánchez, ya que, según fuentes consultadas, su avión procedente de Perú -estaba de vacaciones- llegaba hoy. Sin embargo, y previendo alguna 'jugada' del equipo de Gobierno, Sánchez adelantó su retorno, por lo que pudo acudir al Ayuntamiento a la sesión ordinaria.

Pocos minutos antes de la hora prevista de comienzo del pleno, apareció en el Consistorio la persona más buscada en la última semana, la edil del PP (al menos hasta el día de ayer), Mari Francis Fernández. Pese a ello, justo antes de comenzar la citada sesión plenaria (cuyo orden del día no tenía apenas contenido), Fernández abandonó el Consistorio, ausentándose de la convocatoria.

Mientras esto ocurría, un notario y un representante legal del Partido Popular esperaban, precisamente, la llegada de la edil para notificarle su suspensión de militancia, un extremo que hasta ayer no habían conseguido, ya que no habían podido dar con ella en su domicilio. Tal como apuntaron algunas fuentes del propio PP, como ambos enviados 'populares' procedían de Málaga, no conocían la cara de Mari Francis Fernández, por lo que, pese a estar presentes, no pudieron entregarle la notificación a la aún portavoz de la formación conservadora.

Con empate a diez concejales y teniendo en cuenta que la secretaria municipal ya había comunicado que el voto de la alcaldesa no tenía más valor en caso de empate, la sesión plenaria no tuvo ninguna moción urgente, pese a que ambas facciones lo esperaban por parte del otro. Si la oposición o el equipo de Gobierno tenían pensado ejecutar esta acción en el día de ayer, es algo que de momento no ha trascendido, por lo que la convocatoria duró exactamente dos minutos.

En declaraciones a SUR, Mari Francis Fernández denunció el «acoso» y la «presión» a la que está siendo sometida, a su juicio, por parte de miembros del PP y de Por Alhaurín, el partido independiente de la alcaldesa, Antonia Ledesma. «Mi madre tiene 83 años y lleva varios días agobiada porque no hacen más que llamar a la puerta para preguntar por mí, y eso es algo que ella no debería estar aguantando», criticó. En cuanto a su ausencia del pleno de ayer, la edil no dio explicación.

La otra convocatoria del día, tan solo dos horas más tarde, iba a estar protagonizada por el equipo de Gobierno y su partido, Por Alhaurín, que emplazó a militantes y simpatizantes en la biblioteca para informar del proceso de la moción de censura. Ledesma explicó, a la entrada, que confían en que finalmente la moción no salga adelante, ya que considera que Fernández ya no representa al PP y que debería pasar el grupo de no adscritos, un hecho que se podría dar el mismo día previsto para la moción, el próximo 25 de enero. Aunque en esta última semana sus argumentos, a la vista de los precedentes, parecen haber perdido algo de fuerza, la aún alcaldesa cree que la concejala del PP sería tránsfuga, y que por tanto su voto no tendría valor.

Pese a que la convocatoria estaba realizada en nombre de Por Alhaurín, a la misma acudió Manuel Marmolejo, vicesecretario del PP de Málaga y presidente de la gestora. Tal como señaló, su presencia en la biblioteca tenía la motivación de «explicar» a los vecinos la postura del PP respecto a la moción de censura.

Preguntado al respecto de la suspensión no notificada a Mari Francis Fernández, Marmolejo insistió en que la edil «se había quitado de en medio», pero que aún así ya le habían notificado al Ayuntamiento que la concejala «no representa al PP en la localidad». Pese a no ser notificada, el también senador considera «suficiente» el haberlo intentado, y confió en que la secretaria municipal paralice la moción de censura.