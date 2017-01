Puesta de largo de Bendodo

En política tan importante son las declaraciones como los gestos y, sobre todo, el momento en que éstos se producen. Por ello, el desayuno informativo que ayer protagonizó Elías Bendodo en el hotel Miramar de la capital tuvo una especial relevancia ya que sirvió simbólicamente para poner la primera piedra de su camino como aspirante a la Alcaldía de Málaga en 2019 toda vez que Francisco de la Torre ya ha anunciado que no volverá a encabezar la lista del PPen unas elecciones municipales. Es cierto que ni en su intervención ni en el posterior turno de preguntas el presidente de los populares malagueños y de la Diputación no hizo la más mínima referencia a este asunto, pero el contexto, los asistentes y los mensajes que se podían leer entre líneas evidenciaron que era una puesta de largo.

Aunque no será hasta la primavera de 2018 cuando el PP elija a su nuevo candidato a la Alcaldía de la capital, este asunto planea sobre la agenda política de los populares y Bendodo tiene casi todas las papeletas para ser el próximo cabeza de cartel popular. En este contexto, la plana mayor de su partido no quiso perderse la cita. Encabezados por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que lo presentó con numerosos elogios y definiéndolo como «un buen gestor» que lleva años ejerciendo la nueva política y como un político que tiene a Málaga en la cabeza «las 24 horas del día», se congregaron el subdelegado de Gobierno, Miguel Briones, sus predecesores Jorge Hernández Mollar y Carlos Rubio; los diputados Carolina España y Avelino Barrionuevo; los senadores Ángeles Muñoz, Joaquín Ramírez y Manuel Marmolejo; parlamentarios autonómicos como Antonio Garrido Moraga y Félix Romero; la mayor parte de los diputados provinciales; una amplia representación de los concejales de la capital; cargos de confianza en la Diputación; los alcaldes de las principales ciudades que gobierna el PP:De la Torre (Málaga), José María García Urbano (Estepona), Manuel Barón (Antequera); Joaquín Villanova (Pizarra) o Fernando Fernández (Coín) –también acudieron regidores de otras formaciones como el socialista Antonio Moreno Ferrer (Vélez-Málaga) y el de Ciudadanos Juan Carlos Maldonado (Mijas)– y cargos orgánicos como la vicesecretaria del PP andaluz Patricia Navarro, o la número de la formación en la provincia, Margarita del Cid.

No faltaron representantes de la sociedad civil de la provincia y la capital como el rector de la UMA, José Ángel Narváez, el vicepresidente de Unicaja Banco, Manuel Atencia, la vicepresidenta ejecutiva de los empresarios malagueños, Natalia Sánchez, el obispo de la diócesis, Jesús Catalá, o el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Pérez Casero. Ante ellos, Elías Bendodo se pronunció sobre asuntos de política nacional, autonómica, provincial y local. Respecto a los tema de la capital, el líder popular no ahorró loas a Francisco de la Torre, a quien definió como «el arquitecto de esta nueva Málaga del siglo XXI». «Málaga se ha convertido en una gran capital cultural y turística, en una de las ciudades más dinámicas no sólo de España, sino de Europa. Gracias a él, Málaga es otra ciudad», dijo, sobre quien catalogó como «su padre político».

Respecto a asuntos de la actualidad en capital Bendodo afirmó que un metro en superficie hasta el Hospital Civil «no es la mejor solución» y se alineó con la postura municipal del metrobús; defendió que un tercer hospital para la capital es «necesario y debe hacerse de manera consensuada»; y subrayó que Málaga tiene que «conservar, mantener y terminar su Catedral».

En su intervención, el líder de los populares subrayó que es imprescindible que el ferrocarril llegue a Marbella y Estepona; sacó pecho de la gestión en la Diputación y anunció que la Diputación tendrá deuda cero en 2018 –un año antes de lo anunciado–; mostró su talante más conciliador y de lealtad institucional al tender la mano a la Junta de Andalucía para abrir «un nuevo camino de colaboración» –De la Torre ha mantenido numerosos conflictos con la administración autonómica–; emplazó a Susana Díaz a dialogar con el PPen temas sanitarios, educativos y de fiscalidad; rechazó las primarias en el PPpara elegir a sus líderes y situó el reto de la provincia en convertirse en «el tercer gran eje económico, social y cultural de España».