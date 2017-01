Marcos Gómez carece de señales

Las obras de reforma que viene realizando el Ayuntamiento en distintos barrios de la ciudad son muy bien recibidas, pues se realizan con el objetivo de mejorar lo existente, ya sean aceras, calzadas o cualquier tipo de instalaciones. Pero a veces la mejora no es completa si no va acompañada de las señales pertinentes. Es de lo que se queja Marivi Casquero, quien escribe a esta sección y dice que «hace dos semanas han terminado, después de un largo periodo sufrido por los residentes sin poder hacer uso de garajes y padeciendo todo lo que ha conllevado el trabajo (polvo, acceso limitado, una semana completa sin trabajar los operarios por ser tomada de puente sin aviso previo de ello......), de pavimentar y reformar la calle Marcos Gómez situada en el barrio de la Victoria», una callecita paralela a calle Manrique. «Como ciudadana y residente en dicha calle, quiero desde aquí exponer públicamente los problemas que estamos teniendo, también reconociendo que la calle, en comparación de la original, está algo mejor, pero podría haber quedado mucho mejor si se hubiera tenido en cuenta una serie de detalles fundamentales que son de fácil solución». Y es que según indica esta vecina, «la calle ha sido pavimentada y ha pasado de ser transitable para cualquier tipo de vehículo, a serlo solo para los vehículos cuyos propietarios tengan parking en dicha calle, al pasar a calle peatonal, pues no existen aceras y ha quedado solo una plataforma, pero lo más importante, para que se respete esta norma, es que haya algún tipo de señal indicándolo», algo que afirma no se ha instalado, por lo que afirma que «una vez ya pavimentada estamos sufriendo continuamente el estacionamiento indebido de vehículos delante de los vados e incluso de las puertas de las viviendas, lo que ha llevado en más de una ocasión a tener que llamar a la Policía Local, porque era imposible salir de nuestra propia casa». Asimismo da cuenta también de la circulación por la calle «a gran velocidad y próxima a las viviendas, con el peligro inminente de sufrir atropello».

«La policía cada vez que se persona hace su labor, pero nos dicen que ellos han dado parte y que lo principal es la señal en la calle: por un lado distinguir las aceras con distinto color de la zona central, y poner en la entrada de la calle el disco de tráfico correspondiente de estacionamiento prohibido en toda la calle y circulación prohibida, permitiendo el paso solo a los vehículos de los propietarios que cuentan con garajes».

Por último señala que «esta queja no es la única que hago. Con anterioridad ya he presentado con fecha 26 de diciembre de 2016 al Excmo Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Centro, una hoja de queja exponiendo los problemas que estamos teniendo. He recibido hace cinco días contestación a ella dándome las gracias por mi colaboración para la mejora de los servicios municipales y que tramitarán mi escrito al servicio correspondiente, pero hasta la fecha no ha habido ningún cambio. Me pregunto, ¿es tan difícil el poner una simple señal?».