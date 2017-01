Un estudio constata que no es tan importante entrenar mucho, sino hacerlo de forma correcta

No hay que entrenar mucho, sino hacerlo bien. Un estudio acaba de constatar que la carga de trabajo no es tan importante como la calidad del mismo. La investigación, dirigida por el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Juan José González Badillo, analiza la dosificación y el control de la carga de entrenamiento, así como el análisis de sus efectos sobre el rendimiento físico y deportivo, y concluye que «una mayor masa muscular no aumenta el rendimiento físico, y que con una menor fatiga se consigue un mayor rendimiento físico».

El estudio, en el que han participado numerosos profesionales del deporte y de la actividad física, comenzó a realizarse en el año 2012 por un grupo de siete investigadores, y concluyó ayer, cuando el Instituto Andaluz del Deporte reconoció a sus artífices como ganadores de los XXII premios de Investigación Deportiva en la modalidad de trabajos de investigación. En total, seis trabajos fueron reconocidos por la Junta de Andalucía durante un acto celebrado ayer en la capital.

En la modalidad de tesis doctoral, el primer premio fue para Javier Luna Quesada, por un trabajo presentado en la Universidad de Granada que analiza la forma en que los ayuntamientos han organizado y financiado los servicios deportivos municipales en España, y particularmente en Andalucía, desde el restablecimiento de la democracia. En este sentido, su autor destacó la importancia de que los ayuntamientos potencien la práctica deportiva entre todos sus vecinos con independencia de su condición social o de renta.

El resto de galardones fueron para los trabajos de investigación dirigidos por Manuel Delgado Fernández, de la Universidad de Granada, por un trabajo que analiza los efectos de la actividad física en el grado de dolor, salud y calidad de vida en mujeres con fibromialgia, cuya calidad de vida se ve muy deteriorada por esta patología; y para el estudio dirigido por Alberto Nuviala Nuviala, de la Universidad Pablo de Olavide, que pretende mejorar la adhesión a la práctica deportiva de los usuarios, prestando especial atención a las actividades organizadas.

En cuanto a las tesis doctorales, el segundo premio fue para Daniel Mayorga por una investigación que analiza el efecto del esfuerzo intermitente sobre el mantenimiento de la condición física orientada a la salud en la educación escolar; y el tercero para Alberto Grao, que ha estudiado la asociación entre condición física, hábitos de vida y salud en estudiantes de Educación Secundaria que participan en los programas de escuelas deportivas de la Junta.

En la entrega de los galardones participó el viceconsejero de Turismo y Deporte, Diego Ramos, quien destacó la importancia de apoyar la labor investigadora por su posibilidad de «incrementar la capacidad y la competitividad del sector deportivo andaluz». En este sentido, destacó que el 43% de la población andaluza realiza deporte de forma habitual y que más de 70.000 empleos dependen de la práctica deportiva.

Al certamen, dotado con 18.000 euros, se han presentado 30 trabajos, 23 en la categoría de tesis doctorales y siete en la de trabajos y estudios. Según detallaron desde la Junta, la finalidad es incentivar y promover las investigaciones que se vienen realizando desde distintas administraciones públicas y centros educativos.