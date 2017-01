Casi medio centenar de familias reciben una ayuda municipal de hasta 1.200 euros para alimentos

Hay varias cosas que no entiendo. Ganando hasta 1200 euros al mes se puede pedir ayuda? Sinceramente me parece un numero muy alto. Otra cosa que me sorprende mucho es que 1 adulto con 1 hijo puede ganar mas que 2 adultos y 1 hijo. Cuesta mas mantener a 1 adulto y 1 hijo que 2 dos adultos y 1 hijo? Creo que mas que poner datos, deberian analizar un poco el por que y explicar algo. Esta ayuda para mi no tiene ningun sentido ya que hay gente que realmente lo necesita y una persona que no pueda vivir con 1200 euros necesita que se les analize su estilo de vida en vez de darle mas dinero para mal gastar.