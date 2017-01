Año nuevo, problemas viejos

Hay cosas que no cambian de un año a otro. Y una de ellas es la actitud incívica de algunos propietarios de perros que no cumplen con la obligación de recoger los excrementos de sus mascotas. Algo que se comprueba a diario al pasear por las calles de la ciudad, para desgracia de los peatones que por allí transitan y también de los propietarios de perros que sí recogen las heces de sus mascotas quedando en evidencia por culpa de ¿unos pocos?. Por la cantidad de excrementos que hay en las calles no parecen tan pocos... En relación con este tema, una vecina envía a esta sección varia fotografías de las aceras de la calle San Vicente de Paúl en las que se aprecian llenas de excrementos de perros sin recoger. «Estos son los excrementos que hay en la calle San Vicente de Paúl en los 100 metros de calle entre callejón de Santa Catalina y Marcos Obregón», dice. Y se pregunta a continuación: «¿Hasta cuándo tenemos que aguantar?».

Esa misma pregunta se hacen otros muchos ciudadanos a la vista de cómo están muchas calles de la ciudad. Y la respuesta es que esto seguirá así al menos hasta que el Ayuntamiento implante el registro de ADN por el que se analice y multe a los dueños de perros cuyos excrementos sean dejados en la vía pública. Una medida que tiene sus partidarios y sus detractores y que debería ponerse en practica ya este año. Lo que está claro es que los que dejan las cacas de sus perros ensuciando las calles no deben quedar impunes como ahora.