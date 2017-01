El misterio de las puertas de Dámaso Ruano

Nadie se había dado cuenta hasta que hace unas semanas su viuda, Pilar Cervera, se apercibió de una extraña desaparición:dos de los puertas (paneles movibles) que realizara el insigne artista y pintor malagueño e hijo adoptivo de la Ciudad de Málaga, Dámaso Ruano (Tetuán, 1938- Málaga, 1 de julio de 2014), para decorar la sala del crematorio del Cementerio de San Gabriel habían desaparecido, y no precisamente por obra y arte de magia.

Ruano, que trabajó codo con codo con el arquitecto Adolfo Gea, para diseñar el cementerio de San Gabriel, dejó su impronta en la iglesia, las vidrieras, el diseño de los estanques de la entrada así como de los panteones y realizó cuatro puertas a modo de paneles movibles en la zona del crematorio que «venían hacer de una sala desagradable, un espacio agradable», usando la frase del propio Ruano como explicaba la edil socialista Estefanía Martín Palop en un escrito que remite al presidente del consejo de administración de Parcemasa, Raúl Jiménez, para preguntarle dónde se encuentran dos de los paneles que ejecutó el artista para cubrir este habitáculo cuadrado.

El hecho es que el gerente de Parcemasa, Federico Souvirón, había informado también de la pérdida de los mismos en el anterior consejo de administración del pasado día 19 de diciembre, a preguntas de la edil socialista, y al ser cuestionado por este periódico sobre dónde se encuentran, fue explícito. Según había consultado a los trabajadores del cementerio, hace veinte años se realizó una obra para mejorar la seguridad de la sala del crematorio y se desmontaron dos de los paneles en la zona donde hacía más calor porque, al parecer, podía ser peligroso. Y desde entonces no se inventariaron ni se debieron guardar porque nadie sabe qué pasó con ellos. Literalmente. Es decir, se esfumaron, se perdieron, se almacenaron mal o no se sabe dónde se llevaron, pero el caso es que no están.

La socialista Martín Palop exige que se investigue

La edil socialista Estefanía Martín Palop subraya que habría que hacer alguna averiguación sobre su paradero porque se trata de una obra que forma parte del patrimonio artístico de la ciudad, pero como explica Souvirón parece imposible saber qué pasó hace veinte años, y no hay ningún papel que acredite, siquiera, que esas puertas se llevaron algún sitio, ni siquiera si se desmontaron. «La pérdida se produjo hace tanto tiempo, durante el gobierno municipal socialista, que ahora es imposible que nos retrotraigamos veinte años para saber qué pasó», subrayaba Souvirón.

Afortunadamente, aún quedan otros dos paneles móviles de Dámaso Ruano en el crematorio del cementerio, que también están dedicados a ángeles, y que eran exactamente iguales que los que se han perdido. Así que ante la política de hechos consumados, el gerente de Parcemasa explica que lo único que les queda por hacer es reproducir las dos puertas perdidas y ubicarlas en otro lugar destacado del camposanto a estudiar ya que, por cuestiones de seguridad, en el crematorio, al ser las puertas de madera, no podrían volverse a colocar, ya que el sitio donde estaban más expuesto al calor que las dos que se aprecian en la imagen.

Para ello, Souvirón ya ha solicitado a la viuda del artista, Pilar Cervera, los bocetos de las puertas para, en la medida de lo posible, se puedan reproducir de forma fidedigna.

Homenaje a su figura. Árbol en el jardín del recuerdo

El Ayuntamiento prevé realizar en este mes de enero un pequeño homenaje a Dámaso Ruano en el cementerio, donde él dejó su huella, donándole a la familia para que deposite allí sus restos un árbol del Jardín del Recuerdo, tal y como explicó el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. En el ejemplar habrá una placa con el escrito que le dedicó el arquitecto Salvador Moreno Peralta en este periódico, así como un chip informático con el que se podrá conectar a través de los smartphones, y a través del cual se contará la vida del creador malagueño en un ‘viaje’ por de las obras que ha ido firmando en la ciudad «y de las que no hay placas porque él era un bohemio que no se ocupaba de estos aspectos», como subraya su viuda.

El árbol elegido por Pilar Cervera es un majestuoso ciprés justo a la entrada del Jardín del Recuerdo, donde a través de la conexión vía smartphone al chip se podrán ver sus obras o su participación en ellas como el Parque del Oeste, el diseño de la puerta del edificio Rialto, una escultura del Palacio de Congresos, un mural en el Ayuntamiento de Torremolinos con Moreno Peralta o la pintura abstracta del aliviadero de la presa de la Cuevas de Almanzora, en Almería, entre otras, como reseñó Cervera.