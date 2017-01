Un gran museo poco señalizado

El Museo de Málaga, o el Museo de la Aduana, como muchos malagueños lo han bautizado, ha recibido en su primer mes que lleva abierto a cerca de 45.000 visitantes. Una cifra que habla por sí sola del gran interés que ha despertado la inauguración de este soberbio museo, que abrió sus puertas el pasado 12 de diciembre, y que acoge valiosísimas colecciones provinciales de Arqueología y Bellas Artes que han permanecido almacenadas durante dos décadas. Cierto que la entrada es gratuita para los residentes europeos, pero es que contemplar en sus 18.400 metros cuadrados de superficie expositiva las más de 2.200 obras que recorren la historia patrimonial y artística de la provincia, desde la Prehistoria hasta la pintura de los años 80, aunque las colecciones provinciales superan las 17.000 piezas de manera conjunta, no tiene precio. Y así lo han debido entender de forma más que acertada los gestores del patrimonio cultural y artístico de nuestra provincia.

En la Plaza de la Aduana no hay ninguna indicación. / J. M. A.

Y si espectacular es el contenido, no lo es menos la reforma realizada al edificio, ideado a finales del siglo XVIII para uso administrativo ante la intensa actividad comercial de la ciudad, y que en los últimos años fue sede de la Subdelegación del Gobierno y albergaba en un ala de su planta baja la comisaría de Policía del distrito Centro, con entrada por la calle Travesía Pintor Nogales. Por cierto que la reforma ha sido proyectada por los arquitectos Fernando Pardo, Bernardo García Tapia y Ángel Pérez Mora, quienes han sabido conjugar los valores históricos del inmueble con un lenguaje arquitectónico muy moderno, y que está cautivando a cuantas personas lo han visitado en estos primeros días de su inauguración. Los malagueños podemos presumir con enorme orgullo de museo. Por eso quizás no hay detalle que se nos pueda pasar por alto en todo lo concerniente al mismo. Y uno de esos detalles es la poca señalización que tiene gran museo ubicado en un punto estratégico, junto a la Alcazaba y el Teatro Romano. Ana López plantea esta cuestión y dice que «no veo postes indicadores en el Centro que indiquen la dirección del Museo de Málaga». En su opinión, «hay mucha falta de información y he visto a extranjeros despistados preguntando por el museo».

Otra cuestión que algunos echan en falta es una señal indicativa en la puerta del edificio del museo que da a la Plaza de la Aduana, que ahora permanece cerrada y que era antes la entrada al edificio cuando éste era sede de la Subdelegación del Gobierno, que indique que la entrada al museo se encuentra por Cortina del Muelle, ya que, según algunos ciudadanos, es frecuente ver a turistas y visitantes que se acercan a esa puerta y piensan que el museo se encuentra cerrado. Detalles que seguro serán tenidos en cuenta para hacer posible que mucha más gente disfrute del gran Museo de Málaga.