«Hay finales felices y otros que no lo son tanto, pero siempre compensa»

En sus 'descansos' como padres de acogida de urgencia, Ángeles y Jesús saben que el teléfono puede volver a sonar en cualquier momento. Aquel día la llamada no fue tan sorprendente como lo que le pedían: «Siempre habíamos hecho acogimientos de un solo niño, pero en este caso dos hermanitas necesitaban una casa. Quizás en mi cabeza hiciera la reflexión inmediata de que era un lío, pero en seguida te lanzas y dices sí». Así llegaron a su vida, hace justo seis meses, las pequeñas Ana y Natalia (nombres ficticios), de tres años y 18 meses, y que tenían la necesidad urgente de una familia de acogida porque su madre biológica «está en una situación complicada» y el padre cumple condena. Fue precisamente él quien tomó la decisión de dar a las niñas en acogimiento ante la imposibilidad de hacerse cargo de ellas. Las pequeñas mantienen el contacto con ellos, por separado y en un punto de encuentro al que acuden con los técnicos de Infania, pero la situación de ambos no invita a pensar que haya solución a corto plazo y Ángeles y Jesús ya han entrado en la fórmula del acogimiento temporal, que puede prolongarse hasta los dos años.

Una familia de seis

Ahora, en casa de esta pareja ya no hay tiempo para aburrirse, ya que las pequeñas suman «y completan» esta familia con otros dos hijos biológicos, de 30 y 26 años, que aún no se han independizado. «¡No te creas, que a veces los mayores dan más trabajo que los pequeños!», bromea Ángeles, cuya jornada tiene que compartir además, con su empresa de reparación de maquinaria.

«Son unas niñas preciosas», celebra la madre de acogida, quien admite que al principio la mayor tuvo algún problema de apego pero que en seguida se solucionó. Es un hecho de que a menor edad es más fácil la integración, por eso las niñas supieron en seguida que la casa de Ángeles y Jesús era también la suya. «Nos dicen papi y mami desde el primer día y llevan una vida totalmente normalizada... Van a su colegio y nosotros como padres temporales las queremos como a nuestros hijos», reflexiona Ángeles, que constata que en su caso «todo han sido buenas experiencias» pero también que la atención a estos niños necesita una implicación extra: «Hay algunos que llegan con muchas carencias y muy abandonados (...). Pero quizás por su situación son niños muy inteligentes que te dejan una huella muy profunda».

Ángeles admite que cuando se marchan queda «un vacío», pero que el sabor de la experiencia sea dulce o amargo depende definitivamente del destino del niño que ellos han criado como propio: «Hay finales felices y otros que no lo son tanto; en cualquier caso compensa, pero hay veces en que te da una sensación....». «Como cuando el padre de una de las niñas que estuvo con ellos se la llevó a su país de origen...», lamenta Ángeles con la duda de si el cambio habrá ido bien dadas las circunstancias de la niña y su familia pero con esa certeza indestructible que comparten todas las familias de acogida: «Al final piensas que has hecho lo que tenías que hacer».

A Manuel (nombre ficticio) la vida le dio un portazo en la cara con apenas 7 años: en seis meses murieron su padre y su madre de manera natural. Él era un niño «normal» fruto de una pareja «estable», pero sus tíos no pudieron hacerse cargo de él y terminó en un centro de acogida. La edad ya no le daba para una familia y pasaron cuatro años hasta que esa vida perra se dio la vuelta y cambió su suerte: en su camino se cruzaron Concha y Santiago, que le abrieron las puertas de su casa y su familia de par en par y también «su mochila de fantasmas». «Ahora poco a poco los vamos sacando para terminar con ellos», explica Concha, médico especializada en rehabilitación que trabaja en el Hospital Clínico y que comparte oficio con su marido, éste hematólogo jubilado. Ninguno de los dos se había planteado nunca el acogimiento familiar, porque con tres hijos varones en casa y una familia en plena expansión -ya son abuelos- parecía suficiente, pero en cuanto conocieron la historia de Manuel no se lo pensaron dos veces.

Concha admite que le gusta «el revuelo en casa», pero también que el trabajo con su hijo no ha sido fácil: cuatro años en un centro pesan como una losa y hay cosas que hay que aprender desde el principio. La rutina del hogar, el hábito de estudio o la disciplina han sido algunos de los caballos de batalla, pero ninguno como «la falta de autoestima» que traía Manuel y que siguen combatiendo gracias a la ayuda psicológica de Infania. «Había crecido rodeado de niños discapacitados y tenía asumido que quizás él también tendría un problema», recuerda Concha, que en ese momento tuvo que sumar el papel de médico al de madre y convencerle de que «él podía comerse el mundo. ¡Si puedes ser presidente del gobierno!», le decía.

Hoy, este chaval recién entrado en la adolescencia (tiene 14 años) «ya sabe que no es un invitado en casa, sino que es uno más» y ha empezado a curar las heridas normalizando las conversaciones por teléfono con esos tíos que no se hicieron cargo de él. «Creo que ha empezado a perdonarlos». Quizás es porque Manuel ya tiene su propia familia, hermanos, un sobrino y otro en camino e incluso un perro que es «sólo suyo»; pero sobre todo a Santiago y a Concha, una pareja de valientes que hace poco que se han ganado a pulso el mejor título de todos: que Manuel ya les llame «papá» y «mamá».