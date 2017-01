«Estaba en la calle y sin pareja cuando me quitaron a mis niñas»

A veces -todas las veces, de hecho- ayuda mucho escuchar a la otra parte. Sobre todo para entrar en sus zapatos y conocer de primera mano las circunstancias extremas que llevan a una madre a perder la tutela de sus hijos. A Raquel aquello le ocurrió cuando apenas había llegado a los 20 años: su primera hija nació cuando ella tenía 16, y la segunda a los 18. Al cóctel aquél que terminaría mal se le sumó que «no tenía pareja» y que su madre la echó «a la calle con las dos niñas». En esas circunstancias, que alguien diera la voz de alarma fue sólo cuestión de tiempo: «Fui a Cáritas a pedir ayuda y allí se las llevaron», recuerda Raquel, que no fue capaz de procesar lo que había ocurrido hasta el día siguiente.

De aquello hace más de diez años, y hoy es capaz de asumir que sus hijas, de 13 y 11 años, «están mejor» con una familia de acogida. «Para mí es una tranquilidad, pero preferiría que estén conmigo», admite la joven, quien insiste en que hoy lleva una vida normalizada «con una pareja estable» y con la seguridad del sueldo que llega a casa por el taxi de él. Incluso ha tenido otro bebé, que hoy tiene cuatro meses y medio y que vive con ellos.

A sus hijas mayores las ve una vez al mes y les pregunta «cómo les va»: «En los estudios van regular; me gustaría ayudarlas con los deberes pero es que me fui muy chica del colegio y no puedo». Raquel ha pedido aumentar las visitas con sus hijas a una vez a la semana, pero por ahora esas son las condiciones. «La mayor sí se quiere venir conmigo, pero la pequeña es más callada...», admite Raquel dejando ahí los puntos suspensivos.