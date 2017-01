Una visión poco agradable

Asomarte a tu ventana y ver cómo una gaviota desayuna los restos de una paloma que lleva allí muerta no se sabe cuanto tiempo no es muy agradable que digamos. Eso es lo que le ocurre a una ciudadana que se queja a este periódico de lo que tiene que ver desde su vivienda ubicada en la calle Cuarteles. Asegura que sobre el techo de la torre de refrigeración de la estación de trenes de Cercanías se acumulan cadáveres de palomas y allí acuden otras aves para alimentarse de los restos. Para estos casos u otros parecidos relacionados con animales, el Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento, que se ha hecho cargo de esta incidencia al tener conocimiento por este periódico, aconseja telefonear al 900 900 000. No es un secreto que en los últimos años, las colonias de palomas y gaviotas que habitan en los cascos urbanos se han convertido en un quebradero de cabeza en muchas ciudades. La masiva presencia de estas aves crea problemas de todo tipo. En el caso de las palomas, los problemas vienen ocasionados principalmente por sus excrementos, que causan mucho deterioro, sin olvidar, claro está, lo más importante, las enfermedades que transmiten

Gaviotas y otras aves en el techo de la torre de refrigeración de ese mismo lugar. / F. M.

La estrategia municipal para controlar las palomas pasa básicamente por concienciar a la población de no alimentar estas aves así como capturarlas y localizar los lugares de nidificación con las herramientas pertinentes. De hecho, se prohibe la alimentación de las palomas en los espacios públicos con sanciones económicas de hasta 500 euros, para lo que se han colocado carteles recordando la prohibición recogida en la ordenanza de Convivencia Ciudadana, aunque hay quien hace caso omiso de ello. No obstante, según Luis Medina–Montoya, director general del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, la proliferación de palomas no es un problema especialmente preocupante a día de hoy en Málaga. «El método principal de control de palomas que tenemos es mediante la colocación de jaulas/trampa en edificios de alta concentración de aves o a petición vecinal», recuerda. Y afirma que el área que dirige está siguiendo también experiencias en otras ciudades de uso de piensos esterilizantes.

Además de colocar jaulas en las cubiertas de los edificios más altos donde anidan, el Ayuntamiento de Antequera anunció en 2015 que iba a recurrir a los cazadores para poner coto a la proliferación de palomas en la ciudad para evitar los daños y la suciedad que su nidificación provocaba en casas y monumentos de la ciudad. Y es que parece que la escasez de lluvias y el calor ha propiciado que la población de palomas se haya multiplicado en los últimos años.

Cucaracha en el bus.

Línea 3: cucarachas en bus

De animales se queja Francis Maldonado, quien denuncia a este sección que en un autobús de la línea 3 de la EMT se encontró «no con una, sino con más de 20 cucarachas» cuando lo tomó hace varios días, y nos envía una foto en la que aparece una de ellas. Algo sorprendente. ¿Donde irían todas juntas?