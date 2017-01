Un plan que se ha hecho esperar

Hace 27 años que se le espera, pero no ha sido hasta ahora cuando por fin ha llegado. El plan director para la Catedral de Málaga, un documento decisivo en la puesta en marcha de proyectos para el correcto mantenimiento del primer templo de la provincia y para la finalización de sus obras, ya se encuentra en los despachos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Consejería de Cultura, organismo autonómico que tendrá la última palabra sobre la aprobación o no de su extenso contenido. Sin embargo, el camino hasta aquí ha estado marcado en ocasiones por la desidia y el desencuentro institucional, dos ingredientes que, a la postre, han provocado que la basílica malagueña se encuentre en una clara situación de desventaja frente a otros templos andaluces del mismo rango que sí cuentan con plan director desde principios de la pasada década.

En el mes de diciembre de 1990 se aprobó el Plan Nacional de Catedrales, un documento para coordinar todos los proyectos de conservación de estos monumentos en el territorio nacional, en el que ya se señalaba la necesidad de que se elaboraran planes directores para cada una de las catedrales en los que se detallaran sus necesidades específicas y prioridades.

El domingo 24 de marzo de 1996, SUR publicó en su suplemento dominical un amplio reportaje que, con el título ‘La Catedral en peligro’, detalló las por entonces numerosas deficiencias del templo, entre ellas desprendimientos de piedras de las que se limpiaban restos en el suelo «todos los días». En este reportaje ya se señalaba que la Junta elaboraba un plan director para establecer las prioridades de las catedrales andaluzas.

Un mes después, en abril de 1996, la entonces alcaldesa Celia Villalobos presentó la campaña ‘Salvemos la Catedral’, una iniciativa que, tras un sonado desprendimiento de la fachada sur, logró una movilización ciudadana desconocida hasta entonces en favor de la rehabilitación del templo. Una de las iniciativas que más se recuerdan fue la instalación de una silueta de la Catedral bajo una carpa, en la plaza de la Marina, para completarla con monedas de los malagueños. También se llevó a cabo un acto con escolares que rodearon el edificio. Finalmente, esta campaña logró recabar unos cien millones de las antiguas pesetas cuyo gasto se demoró dos años por las discrepancias entre el Ayuntamiento y la Junta.

Pugna Junta-Ayuntamiento

En febrero de 1997, el Consistorio presentó ante la Consejería de Cultura un proyecto para colocar un tejado a dos aguas a la Catedral, basado en la idea que quedó reflejada en planos del siglo XVIII que no llegaron a materializarse. La administración andaluza rechazó esta actuación y un año después, en febrero de 1998, autorizó que el dinero de la campaña ‘Salvemos la Catedral’ se empleara en trabajos de limpieza de las cubiertas, consolidación de cornisas, desatoro de canales y aplicación de un barniz que repele el agua de la lluvia. Ese año también se reunió por vez primera una comisión para redactar el plan director de la Catedral bajo la batuta de la Consejería de Cultura, que llevó a cabo la restauración de la torre sur.

Sin embargo, aquel plan dirigido por la administración regional nunca llegó a prosperar por la falta de sintonía entre la Junta y el Obispado, que defiende que debe primar el uso religioso del edificio por encima de los criterios monumentales.

La ausencia del documento volvió a hacerse notar en 2002, cuando se puso sobre la mesa la oportunidad de limpiar las fachadas con cargo al presupuesto del Ministerio de Fomento. Los trabajos no se desbloquearon hasta dos años después. No obstante, la falta de plan director no impidió que, en 2004, la Junta llevará a cabo un concurso de ideas para dar una solución a las filtraciones de la cubierta, una iniciativa de la que surgió el proyecto de la ‘segunda piel’ de ladrillos que se les aplicó en 2008 y que, finalmente, se ha agrietado y no ha logrado frenar las goteras.

Con el nombramiento de Jesús Catalá como obispo de Málaga en 2008 se retomó la asignatura pendiente del plan director, si bien en esta ocasión es la Iglesia Católica la que ha llevado la voz cantante en su elaboración, que se ha demorado por espacio de ocho años desde que el prelado lo anunció en el año 2009. Su aprobación depende ahora del dictamen que emitirá la Consejería de Cultura y que pondrá fin a una excesiva espera.