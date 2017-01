«Queremos un Ciudadanos donde el afiliado vuelva a ser el eje fundamental»

El pasado noviembre salió a la luz pública TranC'sparencia, un movimiento de afiliados que venía trabajando desde hacía meses y que es la corriente crítica con la actual dirección de Ciudadanos. En Málaga, el grupo lo forman unos 70 miembros de forma más activa y cuenta con unos 200 simpatizantes, según relata la abogada Ana Alonso, la portavoz en la provincia. Esta facción ha presentado enmiendas a la totalidad de la propuesta de la dirección de modificar los estatutos y el ideario; por el contrario no entran en los temas de estrategia política. La próxima semana se llevará a cabo la votación telemática de los compromisarios -77 se eligen en Andalucía- que acudirán al congreso de los próximos días 4 y 5 de febrero.

¿Por qué surge el movimiento TranC'sparencia?

Es un grupo de trabajo que pretende recordar el ideario de Movimiento Ciudadano. Ciudadanos es un partido político que surge de Movimiento Ciudadano y en su expansión y implantación en todo el territorio español consideramos que se está apartando de determinados postulados originarios.

«En la actuación de la actual ejecutiva hay 'tics' que parecen emular a los viejos partidos»

¿Cuáles son esos postulados originarios de los que a su juicio se ha ido apartando Ciudadanos?

Lo más importante es que se confunde ejecutiva con partido; la ejecutiva no es el partido, el partido somos todos y si el partido debe cuidarse es por su base, por el afiliado. En esa expansión de Ciudadanos, la ejecutiva del partido ha puesto de manifiesto un miedo al afiliado porque considera que el proyecto político puede quedar perjudicado porque se incorporen a él determinados elementos que no sean deseables. Creemos que la forma de afrontar ese problema no es hacer unos estatutos donde la autoridad deviene de arriba a abajo, que es la propuesta que se presenta por la ejecutiva, porque supone una pérdida de democracia.

¿Se está convirtiendo Ciudadanos en un partido vertical?

Esperemos que no. Eso es lo que pretende evitar TranC'sparencia.

¿Qué reclaman ustedes?

Queremos un partido donde el afiliado vuelva a ser el eje fundamental y donde todos los cargos orgánicos y públicos sean decididos por los afiliados. Si hay que poner unos requisitos de acceso a los cargos pongámoslos en base a méritos técnicos y no en base a méritos basados en ser amigos o conocidos de alguien. Yo, por ejemplo, no sé quién y en base a qué ha puesto al subdelegado del partido en Málaga. La propuesta de modificación de estatutos que presenta la dirección supone que las primarias quedan muy limitadas y nosotros lo que defendemos es que haya primarias para elegir a todos los cargos, más democracia real interna y más participación. Además, planteamos limitar el poder de la ejecutiva.

¿Creen que Albert Rivera se ha apartado de los principios fundacionales de Ciudadanos?

En noviembre, cuando se empezó a organizar TranC'sparencia pensábamos que Albert Rivera tenía muchas preocupaciones (la formación del Gobierno) como para estar pendiente de la estructura orgánica y que este asunto lo tenía delegado. Ahora, lo que queremos es ver si Rivera comparte esa evolución del partido que se está planteando desde su equipo y que supone cambios esenciales.

¿Van a presentar un candidato alternativo a Albert Rivera en la asamblea general?

No, en absoluto.

¿Albert Rivera es para ustedes el líder que necesita Ciudadanos?

Sin duda, Albert Rivera es nuestro líder.

Por lo que usted dice, Albert Rivera es el líder que el partido necesita, pero Ciudadanos debe volver a sus orígenes y poner en valor la figura del afiliado.

Así es y añadiría que en el proceso de expansión de Ciudadanos la ejecutiva ha trasladado la necesidad de controlar esta expansión a través del control del afiliado y a nuestro juicio ese postulado es erróneo. Entendemos que se pueden producir disfunciones, pero éstas no se solucionan controlando al afiliado, sino al contrario, estableciendo mecanismos democráticos, seguros y reglas de juego a las que todo el mundo se acoja. En la actuación de la actual ejecutiva en la expansión del partido hay determinados 'tics' que parecen emular a los viejos partidos a la hora de solucionar problemas aplicando medidas que suponen menos democracia.

¿Quiénes respaldan el movimiento TranC'sparencia en Málaga?

Afiliados de base.

¿Hay cargos públicos?

Sí.

¿Qué cargos públicos?

Como portavoz no los puedo decir.