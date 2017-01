Narváez afirma que no adelantará los exámenes de septiembre sin consenso con los estudiantes

Hoy hace un año que José Ángel Narváez tomó posesión de su cargo como rector de la UMA en el Palacio de San Telmo, ante la presidenta andaluza, Susana Díaz. Allí reivindicó el pago de la deuda que mantenía la Junta con la UMA, entonces algo superior a los 120 millones. Un año después, el rector sigue manteniendo este discurso reivindicativo, peleando por «un millón arriba o abajo». Aunque el plan de pagos de la Junta ha permitido rebajar la deuda a unos 90 millones, según estimaciones de la administración regional, la UMA sigue «peleando» por «cuatro, cinco o seis millones», una cantidad que el rector no quiso concretar pero que «para nosotros es mucho, porque un millón más o menos nos permite hacer realidad muchos proyectos».

En su balance de este primer año de gobierno, el rector dijo que ha completado casi un tercio de su programa electoral, que tras ganar en diciembre de 2015 se convirtió en programa de gobierno. Según Narváez, este primer año ha sido de un trabajo «muy intenso». Este grado de cumplimiento de los objetivos, que fijó en un 30 por ciento, ha sido posible porque ha contado con un equipo «experimentado», de tal manera que en esta transición «no ha habido sensación de desgobierno».

Y para lo que queda de legislatura se marcó cuatro objetivos básicos: la elaboración de los nuevos estatutos, el plan estratégico, mejorar las condiciones laborales del profesorado y consensuar el nuevo calendario académico.

Narváez se mostró firme partidario de adelantar los exámenes de septiembre al mes de julio porque, explicó, es una experiencia que está dando buenos resultados en las universidades donde ya se ha implantado. Para los estudiantes también considera que es una medida positiva por cuanto acuden a la convocatoria de julio «con la materia aún fresca» y porque también pueden disfrutar del periodo vacacional en verano. Y a la Universidad de viene bien porque puede planificar el comienzo de curso sabiendo con cuántos alumnos cuenta y también porque es un enorme gasto para unos «pobres resultados», porque son pocos los que aprueban en esta convocatoria de septiembre. Pero el rector dejó claro que cualquier cambio debe contar con el consenso de los estudiantes. Ya ha habido algunas reuniones con sus representantes, pero no se ha llegado a acuerdos concretos.

Precariedad laboral

El rector se ha marcado también como prioridad acabar con la precariedad laboral del profesorado, consecuencia de los recortes en materia educativa de los últimos años. Quiere potenciar la figura del ayudante doctor, en vez de asociados y sustitutos interinos. Pero los ayudantes necesitan acreditar su capacidad docente e investigadora. Y la agencia responsable de dar esos certificados, la ANECA, no lo está poniendo fácil. «Es una locura», dijo Narváez respecto a los requisitos que han puesto. «Un listón tan alto que muchos de los catedráticos, incluidos los que están en la ANECA, no cumpliríamos. No se puede poner el listón donde no se puede llegar», afirmó.

Respecto a las inversiones, espera que este año avancen los proyectos de nuevas edificaciones en la ampliación, como la nueva facultad de Psicología o el Pabellón de Gobierno.