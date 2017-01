La construcción de viviendas sigue en la senda de la recuperación en la provincia

La producción de viviendas en la provincia sigue en el camino de la recuperación a tenor de los datos de proyectos visados durante todo 2016 por el Colegio de Arquitectos, que ayer los dio a conocer. La estadística revela que los proyectos de nuevas viviendas aumentaron un 24% durante el último ejercicio al pasar de los 2.454 visados durante todo 2015, a un total de 3.041 en el año que acaba de terminar. Destaca especialmente el dato del último trimestre de 2016, con un total de 985 nuevas viviendas proyectadas.

En 2015, el incremento en el número de visados fue muy superior, al pasar de las apenas 798 viviendas nuevas aprobadas para toda la provincia en 2014, a un total de 2.454 casas proyectadas. El incremento de 2016 es, a juicio del decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, «razonable». Según opinó, demuestra que «se consolida la senda de la recuperación del sector inmobiliario». «Ya se puede hablar de un crecimiento continuado, que esperemos que se mantenga», señaló Sarabia. Los arquitectos destacan especialmente el aumento de los proyectos residenciales para la capital -donde se han visado 878 viviendas- y los municipios de la Costa del Sol, si bien constatan que Marbella aparece «relegada» respecto al incremento registrado en otras localidades como Estepona o Mijas, posiblemente por la incertidumbre generada por la anulación de su Plan General. De hecho, resulta especialmente llamativo que del medio millar de viviendas visadas para la ciudad marbellí durante 2015 se haya pasado a 173 en todo 2016.

Francisco Sarabia también apuntó la «parálisis» que aún se mantiene en el sector residencial del interior de la provincia, donde los visados caen un 5%, así como la escasez de proyectos de viviendas protegidas, de los que solo se han autorizado tres actuaciones que suman 26 casas para Málaga capital. A juicio del decano de los arquitectos, esta es la consecuencia de que los planes estatales y andaluz de vivienda no contemplen las VPO en régimen de venta y destinen todas las ayudas a las casas públicas en alquiler y a la rehabilitación. «Eso supone una contradicción con las reservas obligatorias para VPO en los nuevos desarrollos urbanos, que están obligados a dejar un 30% de cada suelo para esta tipología», apuntó Sarabia, quien reconoció que a los promotores privados no les resulta rentable una promoción de viviendas públicas en alquiler porque no le sacan rendimiento a corto plazo.

La realización de viviendas protegidas, bajo mínimos al no fomentarse las de venta