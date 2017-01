El bulevar, un 'pozo sin fondo' de recursos docentes

En este balance del primer año de legislatura hay un punto muy oscuro, como un auténtico agujero negro que se traga todo lo que se le eche: el bulevar. Pero lo malo es que esta carretera se está llevando por delante recursos que la UMA tendría que dedicar a la docencia e investigación. Fue uno de los aspectos que logró alterar la tranquilidad del rector. «La Universidad no está para hacer carreteras, es un esfuerzo que no teníamos que haber hecho, no estamos para esas cosas», dijo. Después de gastados 5,6 millones de euros, el bulevar lleva un año terminado y sin poder abrirse por los problemas que pone metro de Málaga. Narváez se mostró decidido a desbloquear este problema «en los próximo meses».