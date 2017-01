HEREDIA NO QUIERE HABLAR AÚN DE LAS MUNICIPALES

Dos partidos y dos estrategias políticas diferentes. Si el lunes Elías Bendodo puso la proa del barco del PP de Málaga con destino a las elecciones municipales de 2019, especialmente con la vista puesta en el Ayuntamiento de la capital tras el anuncio de Francisco de la Torre de que no repetirá como candidato, ayer Miguel Ángel Heredia defendió que aún no es el momento de ponerse el mono electoral y no quiso ni oír hablar de embarcar al PSOE en una campaña de casi dos años y medio de duración; es más, el líder socialista arremetió con dureza contra la maniobra de los populares y subrayó que los socialistas seguirán centrados «en los asuntos que preocupan a la ciudadanía».

Tras una reunión de trabajo con la portavoz municipal socialista, María del Carmen Moreno, -que sustituyó en el cargo a María Gámez tras su renuncia el pasado agosto-, Heredia compareció ante la prensa para arremeter con dureza contra el hecho de que el PP esté ya «de campaña y en campaña, con sus dirigentes enfrascados en su futuro personal» y calificó de «irresponsabilidad política» que Bendodo haya fijado su prioridad en las elecciones municipales de 2019 y «esté enredado en la sucesión y en la candidatura» dadas sus aspiraciones como candidato a la Alcaldía en sustitución de De la Torre -un alcalde «en retirada», según dijo- mientras «los problemas de Málaga se amontonan».

«El PP está en sus cosas. Francisco de la Torre en poner la zancadilla a Bendodo y Bendodo está preocupado de que De la Torre salga cuanto antes de la Alcaldía, mientras los pueblos de la provincia sigue sufriendo el paro y la crisis. Así no se puede gobernar una ciudad ni la Diputación, así no puede estar la ciudad de Málaga a más de dos años de las próximas elecciones» afirmó el secretario general de los socialistas malagueños.

Heredia aseguró que mientras el PP tiene la vista puesta en 2019, el PSOE la tiene en 2017 y en las necesidades que aquejan a la ciudadanía. Por ello, exigió a De la Torre y Bendodo que «se arremanguen y se centren en sus responsabilidades políticas de resolver los asuntos pendientes».

En este punto, se refirió a algunos asuntos de la actualidad política municipal. El líder socialista criticó que Bendodo no comparezca hoy en la comisión de investigación de Art Natura, calificó de «desleal, indecente e irresponsable» la actuación del alcalde respecto a la ampliación del metro y defendió la municipalización de Limasa.

Por su parte, Moreno sostuvo que el proyecto político del PP en la ciudad «se ha agotado» y reprochó al regidor popular «la deslealtad» institucional respecto al metro, rompiendo su palabra.

Migue Ángel Heredia se explayó en las diatribas contra los populares pero eludió en todo momento entrar a valorar los movimientos que se están produciendo en su partido a nivel municipal -tal y como adelantó ayer este periódico- que reclaman que se empiece a visualizar un liderazgo del PSOE en el Ayuntamiento de la capital cara a 2019 toda vez que Moreno, con un perfil más técnico que político, no será la candidata en las próximas elecciones municipales.

Heredia sostuvo que no es el momento de abordar este asunto y añadió que el PSOE tiene unos plazos establecidos para la elección de sus candidatos mediante primarias y que a día de hoy el partido está inmerso en un proceso de refundación con un congreso federal en puertas.