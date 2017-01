Detenido por ayudar a fugarse a una menor de 15 años que estuvo cinco días desaparecida

Habían ido a hacer unas compras en familia en un centro comercial de La Línea de la Concepción (Cádiz). Cuando ya se habían subido al coche para regresar a Estepona, donde residen, su hija le dijo que se le había olvidado comprar un artículo en Carrefour y le pidió que la esperara en el aparcamiento. El padre accedió creyendo que tardaría unos minutos. Pero no regresó.

La menor, de 15 años, estuvo cinco días desaparecida hasta que la Policía Nacional logró dar con su paradero y esclarecer las circunstancias de su extraña fuga. Los agentes la localizaron en Elche (Alicante), adonde se había marchado con un hombre de 30 años al que conoció en Facebook y que ha sido detenido por supuestos delitos de inducción al abandono de domicilio y abusos sexuales.

La investigación arrancó en la comisaría de Estepona, donde los padres acudieron angustiados para denunciar la desaparición de su hija. La policía comprobó que se trataba de una familia normal y que, aparentemente, la adolescente no tenía problemas en casa o en el instituto que pudieran haberle empujado a fugarse. Los agentes se volcaron en el caso.

De Estepona a Elche

La búsqueda, ante la ausencia de problemas en su entorno, empezó por las redes sociales. Al rastrear los perfiles de la menor en Facebook e Instagram, los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría esteponera detectaron entre sus nuevas amistades a un adulto que no pertenecía a su círculo familiar o social. Residía en Elche. Los policías lograron contactar con él para saber si había estado en La Línea de la Concepción el día que ella desapareció. Según fuentes cercanas al caso, el hombre admitió conocer a la menor, pero al parecer negó haber viajado a la localidad gaditana. Las pesquisas no tardaron en demostrar lo contrario. Al visionar las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial de La Línea, los agentes observaron que el individuo estuvo dentro del mismo con una mujer (que no era la menor, sino una amiga que lo acompañaba y que más tarde, al ser interrogada por la policía, aseguró desconocer la edad de la cría) el mismo día que la adolescente desapareció.

Las pesquisas, a partir de ahí, se centraron en el municipio alicantino. Agentes de la comisaría ilicitana se incorporaron a la investigación y acudieron al domicilio familiar del sospechoso, que al parecer sufre de esquizofrenia. Pero la menor no estaba allí ni encontraron pista alguna sobre su paradero. Sin embargo, gracias a otra vía de investigación lograron descubrir que la adolescente se hallaba en un local alquilado por el sujeto en la ciudad, donde pernoctaba desde que se fugó de su casa.

Cuando se presentaron en el inmueble, la menor se había esfumado. Pero esta vez no tardaron en encontrarla. Los policías la localizaron en la estación de autobuses de Elche, en compañía del sospechoso, cuando al parecer, según decían, pretendían regresar a Málaga. A él se lo llevaron detenido y a ella la trasladaron hasta Estepona para entregársela a su familia, que quiso mostrar su agradecimiento, tras cinco días de angustia, a los agentes que llevaron el caso.