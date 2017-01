Alcaraz anima a los ediles de la oposición a que se personen en la causa judicial de Art Natura

El presidente de Royal Collections, Fulgencio Alcaraz, no desveló una vez más qué pasó en la ya ‘famosa’ comida en la sede del PP, en la calle Génova, pese a las insistentes preguntas de los ediles de la oposición, y sólo reseñó que el que iba a ser hoy compareciente, el presidente de la Diputación y presidente del PP provincial y edil del Ayuntamiento, Elías Bendodo, no asistió a la misma. De Bendodo sí dijo que se puso varias veces en contacto con él y con el secretario general del PP en Andalucía en aquella época, Antonio Sanz, “para acabar con las barbaridades que pasaban en Art Natura y nos dijeron que con el alcalde era imposible de avanzar”, puntualizó.

Pero del asunto que traía aquí a buena parte de los grupos de la oposición, tanto el PSOE, Málaga Ahora como IU-Málaga para la Gente, que era saber quién había ido a la comida en la calle Génova, el presidente de Royal Collections no avanzó nada concluyente. Sí aseguró que, cansado de lo que estaba pasando, lo denunciaron a Bendodo y a Sanz, y “de ahí sale la reunión”. Sin dar nombres, afirmó sobre los comensales que tres eran altísimos cargos del PP y otros tres personalidades muy importantes de Royal Collections. “No tengo autorización, no tengo interés; pregúnteles usted a ellos”, les insistía al presidente de la comisión y portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, así como más adelante hizo con el resto de los ediles que quisieron incidir en este asunto.

Del exconcejal de Cultura aprovechó para decir: "Caneda me explicó cómo iba a cargarse al alcalde, porque el alcalde iba a ser él y así me lo planteó".

Esta fue la tónica de Alcaraz, muy parecida a su primera intervención, y en este caso, además de arremeter duro contra el regidor Francisco de la Torre, indicó que también habían mentido en sus comparecencias el exconcejal Damián Caneda, los dos arquitectos municipales, Javier Pérez de la Fuente, y Francisco de Eguilior. “Caneda mintió rotundamente, dijo que yo sólo quería dinero; es mentira”. Del exconcejal de Cultura y empresario de hostelería que ya asistió a una de las sesiones de esta comisión de investigación Alcaraz aprovechó para decir: "Caneda me explicó cómo iba a cargarse al alcalde, porque el alcalde iba a ser él y así me lo planteó".

En cuanto a los arquitectos municipales, y por qué habían mentido, citó la carta que Eguilior mandó a los Bomberos “diciendo que nosotros habíamos pedido que se confinara a los visitantes en caso de incendio, lo que dijo que no era verdad”, afirmó. Y ahí explicó el presidente de Royal Collections, el asunto de las rejas, de las que dijo que según el BOE deben ponerse en puertas intermedias de edificios que tiene oro y objetos así, y subrayó que aparecían las rejas en los planos de 2007, rejas y tornos en los planos de septiembre de 2008, y que en el plano que Eguilior firma en 2010 también, y que cuando presentan la resolución del contrato al Ayuntamiento se dan cuenta que el arquitecto municipal había quitado las rejas y las puertas de seguridad y que Ferrovial había rectificado su partida presupuestaria, haciéndole una quita por los 100.000 euros de las citadas medidas de seguridad. Finalmente, la falta de estas rejas fueron uno de los impedimentos para la apertura del Museo de las Ciencias en diciembre de 2011.

El presidente de Royal Collections centró buena parte de su intervención en animar a los concejales a personarse en la causa judicial, la demanda que le ha interpuesto el Ayuntamiento por calumnias al decir que “el alcalde cambió cuando denunciamos los sobrecostos millonarios y nos negamos a financiar campañas que sólo beneficiaban al PP”. Ayer se reafirmó en estas declaraciones, y les insinuaba a los concejales que accederían a varios documentos importantes que no les podía facilitar y así conocerían el asunto de primera mano. No obstante, Alcaraz puntualizó: “Soy investigado por presunto calumniador por este Ayuntamiento; no entraré en provocaciones”. Y de aquí pasó a decir que si su frase sólo hablaba del alcalde, del PP y de la campaña electoral del PP, que no entendía por qué se había querellado contra él el Ayuntamiento. Esto dio pie a la concejala de Cultura, Gema del Corral, a decirle que “cuando va en contra del alcalde de la ciudad, va en contra del Ayuntamiento” y que cuando iba en contra de los arquitectos municipales iba también en contra de la ciudad, y al mismo tiempo le afeó que dijera que todo el mundo mentía. “¿Algún miembro más de este Ayuntamiento ha mentido?”, le preguntaba en tono jocoso, y le ponía sobre la mesa que denuncias por calumnias que había interpuesto al alcalde, a Eguilior y a Caneda habían sido archivadas. “Si dice usted que miente todo el mundo, corre usted el peligro de que le pongan otra denuncia; tira usted piedra y esconde la mano”, añadió.

Gema del Corral aprovechó para sacar pecho en su intervención, en vista de que no había dado nombres de la comida en Génova, para decir: “Sepa que me siento muy orgullosa de mi presidente provincial y del PP porque está usted aquí, lo que viene a decir que en esa comida no se hizo nada”. Del Corral aseguró no entender de repente su oscurantismo con el citado almuerzo cuando se estaba arriesgando a perder un juicio de más de siete millones de euros (9,6 le corrigió Alcaraz) por salvar a los dirigentes del PP. “Renuncio a seguir contestando a esta señora”, fue la respuesta cortante del presidente de Royal Collections.

Al final, Alcaraz aprovechó 26 minutos que le dejaron los concejales de la oposición para explicar de forma farragosa el proyecto con papeles, afeándole al equipo de gobierno del PP que el centro cultural, que iba a tener 18.000 metros cuadrados con el Museo de las Gemas y las Artes, las Ciencias de la Tierra y las Ciencias de la Vida, se quedase de forma unilateral, por decisión del alcalde, en 4.000 metros cuadrados tan sólo para el Museo de las Gemas. Y como colofón, terminó diciendo: “No voy a devolver nada porque no debo nada, pero sí vamos a cobrar. Ellos nos reclaman lo mismo que nosotros reclamamos en el juzgado, salvo que alguien se ponga a negociar toda esta barbaridad y toda esta basura”, lo que pudiera ser entendido como que tendía de nuevo la mano al Ayuntamiento para negociar el fiasco de Art Natura fuera de los juzgados.

La portavoz socialista Mari Carmen Moreno aprovechó una de sus intervenciones para reprobar la incomparecencia del concejal y presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y la concejala de Cultura, Gema del Corral, explicó que su intención es venir y le excusó diciendo que cuando le llegó la notificación, el 30 de diciembre, sólo quedaban seis días hábiles para contestar, por lo que pidió que se le avise con 15 días de antelación, como consta en la carta que él mismo dirigió a la Secretaría General del Ayuntamiento, y que se ajuste la comisión y la agenda del presidente de la Diputación para que pueda asistir a la próxima, como reclamaban los concejales de la oposición.