El Obispado presenta al Ayuntamiento y a la Junta el plan para acabar la Catedral de Málaga

No comprendo cómo pone Sur este titular si en el artículo dice: "....el Obispado ya dejó claro en su momento que la finalización de este campanario no es algo prioritario dentro del plan director para el primer templo de la diócesis que, a su juicio, adolece de otros defectos que perjudican su funcionamiento como lugar de culto". Este titular da una impresión errónea como si para el obispado fuera prioritaria la terminación de la torre. Otra cosa es opinar si es tan siquiera secundario. Mi opinión es que no se haga la segunda torre. Eso sí, el arreglo de la cubierta sí que es prioritario como la de cualquier gran edificio cultural que se quiera y deba mantener.