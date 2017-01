«Hemos logrado ser un referente en Navidad gracias al alumbrado»

Satisfecha, pero sorprendida por la gran cantidad de personas que ha acudido al Centro para disfrutar de la Navidad y del novedoso espectáculo de luces y sonido que se ha estrenado este año. La concejala de Fiestas, Teresa Porras, se muestra convencida de que hay que seguir por el camino que se ha marcado este año durante las fiestas y se congratula de que «han marcado un antes y un después» en la ciudad.

–¿Qué balance hace de la Navidad?

–Un balance muy positivo. Creo que nos hemos convertido en un referente en invierno, porque antes la gente iba a Londres a ver las luces y a hacer sus compras navideñas y ahora es todo lo contrario. Yeso se comprueba con los datos de la Policía Local: por la calle Larios y la plaza de la Constitución han pasado 2.640.000 personas en los 44 días que ha durado la fiesta, lo que hacen una media de 30.000 persona cada día. Hemos superado la cifra de visitantes de la Feria y de la Semana Santa. Hemos conseguido ser un referente, hasta el punto de que Barcelona siguen el ejemplo de Málaga desde hace ocho años.

–¿Se esperaba tal aluvión de visitantes durante las fiestas?

–La verdad es que no. Pero ha marcado un antes y un después. Málaga está ahora mismo en su punto más álgido y todo el mundo quiere venir a vernos. Ha venido gente de todos los pueblos y ciudades de Andalucía y de Madrid en excursiones organizadas.

–¿Cree que el incremento de visitantes se ha producido solo por el espectáculo de luces y sonido?

–No creo. Creo que ha sido por el movimiento que se ha generado en redes sociales, ya que las fotos y vídeos han corrido por todos los sitios. Me consta que ha venido gente a ver a la familia pero antes se ha parado a ver el alumbrado de la calle Larios. Creo que hemos dado en la tecla y que la ciudad de Málaga se vuelca con el alumbrado como una cita ineludible.

–¿Qué le transmiten los empresarios, comerciantes y hoteleros?

–Los hoteles han estado al 80 por ciento, como nunca han estado. Por lo que sé, algunos bares y restaurantes también han hecho cajas muy buenas.

–¿Qué se va a hacer el año que viene en Navidad?

–Aún no lo sabemos. En febrero comenzaremos a ver lo que hay que hacer y si hay que modificar algo.

«El año que viene no será una copia exacta; pero volveremos a intentar ser los primeros»

–Lo que hemos visto este año, ¿será el modelo a seguir?

–Lo que tengo claro es que debemos seguir siendo los primeros, siendo la atracción turística de estas fechas. Lo que vayamos a hacer el año que viene, ya lo veremos el año que viene. No va a ser una copia exacta, a lo mejor el año que viene no hay luz y sonido, sino imagen y sonido. No lo sé. Lo que está claro es que cuando nosotros diseñamos este tipo de acciones intentamos ser los primeros e ir siempre por delante.

Problemas de seguridad

–¿Se ha actuado en algún momento de forma improvisada, como cuando se cortó el tráfico y después dieron marcha atrás?

–Nosotros no hemos actuado de forma improvisada. El tráfico se ha cortado por temas de seguridad cuando ha sido necesario, porque la seguridad está por encima de todo. Es más, después de aquello se ha seguido cortando, pero no se ha informado.

–¿Puede ser contraproducente que haya tanta masificación?

–¿Y qué hacemos? Eso también ocurre un Jueves Santo. No puedes decir que pasen los pares y no los impares. A lo mejor, lo que hay que hacer es extender las actividades por otras zonas del Centro. Ahora bien: ¿con eso la gente va a ir a esos sitios? Yo no lo sé. A lo mejor se necesitan iniciativas empresariales en otras zonas.

–¿Cree que las actividades deben generarlas los empresarios?

–Creo que los empresarios deben colaborar para desviar a los visitantes hacia otras calles. Le voy a poner un ejemplo: los empresarios de la plaza de las Flores lograron este año atraer al público con dos cañones de nieve, y iniciativas de este tipo también se pueden hacer en otras zona. No todo tiene que depender del Ayuntamiento. No hay que olvidar que ellos son los grandes beneficiados.

–¿Seguirá el alumbrado en la calle Larios para el carnaval?

Sí. Quitaremos las lunas y pondremos unas máscaras, pero seguirá.

–¿Yse harán espectáculos de luces y sonido?

–¿Tú sabes lo que nos ha costado hacer este espectáculo? Cuatro meses de trabajo. Esto no es llegar y pinchar un disco porque tiene que mover 300 metros lineales de luz.