Año nuevo, vida nueva. Dicho manido que no siempre es cierto; la realidad palpable nos lo muestra. Ayer, el fin de fiesta era que en el patio de Banderas levantaban el Belén, que guardarán en la torre del reloj para las próximas Navidades. En la segunda planta, los bomberos hacían tournée por los grupos municipales de la oposición para seguir recibiendo adhesiones e intentar poner a los pies de los caballos a su jefe, José Cruz, en una guerra que se recrudece,y que todo apunta a que no acabará en tablas.

El edil no adscrito Juanjo Espinosa (ex Málaga Ahora)seguía ‘in itinere’ por los pasillos, pero sin ninguna ruta concreta, al menos en lo que se refiere a un lugar físico donde dar acomodo a sus posaderas y abrir su ordenador, ya que continúa siendo nómada. A estas alturas de la película sólo cabe definirle como el concejal errante.

Lo cierto es que va a batir todos los récords sin aposentos. Desde el 29 de septiembre, día del pleno municipal, en el que su ruptura de Málaga Ahora (grupo apoyado por Podemos y otras formaciones ) caía como una bomba de relojería, ya ha llovido. Va camino de tres meses y medio, por lo que el desahucio temporal de su antiguo despacho empieza a tomar visos preocupantes para el que quiere erigirse como edil de Podemos (al menos en esencia, ya que esta formación política como tal no concurrió a las municipales).

Para recordar los antecedentes, el edil independiente (ex IU), Antonio Serrano, acabó ocupando la mitad de la oficina de su anterior formación;y el concejal díscolo, ex socialista Carlos Hernández Pezzi, hizo suyo un despacho de la planta baja, que actualmente es parte del grupo municipal del PP (zona que adquirió el partido del equipo de gobierno cuando al principio del mandato municipal le cedió ‘gentilmente’ sus oficinas a Ciudadanos). Convendría que el alcalde, Francisco de la Torre, tomase de una vez cartas en el asunto y le dotase a Espinosa del espacio físico necesario para ejercer su función como edil. Lo lógico.

Comisión de Art Natura. Bendodo no irá a la cita de mañana

El presidente de la Diputación, edil del Ayuntamiento y presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, no acudirá mañana a la comisión de Art Natura, en la que ha disculpado su presencia en una notificación que le llegaba al presidente de la comisión, al portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, a través de la Secretaría General.

En la misma, Bendodo lamenta no poder asistir a la comisión mañana jueves por tener que ir a inaugurar una carretera de la Diputación Provincial. No obstante, y como informaba Zorrilla, asegura que comparecerá en la próxima que se lo pidan, pero ruega que por temas de agenda se lo comuniquen con quince días de antelación. Los dos grupos que han visto con peores ojos su incomparecencia han sido el PSOE y Málaga Ahora. La portavoz socialista Mari Carmen Moreno, ha criticado que no hiciera llegar antes que no podía asistir a esta cita. «Nos hubiera gustado que hubiese dejado libre su agenda para venir, ya que queremos aclarar cuestiones básicas del PP nacional, regional y provincial en la gestión del mayor fiasco del PP en la provincia, de la gestión de De la Torre y de la suya como concejal en el fallido Museo de las Gemas».

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, explicó que «su excusa no es seria porque siempre va a tener algún asunto que atender si quiere, pero la comisión de Art Natura también es importante». Las declaraciones del presidente de la comisión, Eduardo Zorrilla, fueron, sin embargo, más institucionales:«Si Bendodo dice que si es citado en otra ocasión vendrá, damos por seguro su ánimo de colaborar con la comisión;tenemos en cuenta que tiene más obligaciones que otros comparecientes». Así que visto lo visto, el presidente de Royal Collections, Fulgencio Alcaraz, hará uso de nuevo de otra comparecencia a placer, es decir monográfica para él solo. La primera se ve que le gustó tanto, que incluso sobrepasó con creces el tiempo estipulado para contestar. ¿Qué vendrá a contar esta vez?