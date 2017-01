Algo se mueve en el PSOE municipal

El pasado 31 de diciembre, en el anuario publicado por este periódico apareció una viñeta de los humoristas Idígoras y Pachi titulada ‘13 rue del boquerón’, donde, entre otros personajes protagonistas de la actualidad en Málaga durante el recién acabado 2016, aparecían los principales dirigentes de los partidos con representación en el Ayuntamiento (así se podía ver a Francisco de la Torre y Elías Bendodo del PP; a Ysabel Torralbo de Málaga Ahora; a Juan Cassá de Ciudadanos; a Eduardo Zorrilla de IU; y a Juan José Espinosa, del grupo de los no adscritos) excepto del PSOE. Un hecho que no pasó desapercibido para los militantes socialistas en la capital que han comentado dicha tira cómica y la han puesto como reflejo de la falta de un liderazgo claro en la Casona del Parque después de la marcha de María Gámez el pasado agosto cuando abandonó la política activa. Esta anécdota y el hecho de que el escenario político municipal ha cambiado tras el anuncio, el pasado diciembre, del alcalde De la Torre de que no repetirá como candidato popular en las elecciones municipales de 2019 ha activado los movimientos internos dentro del PSOE municipal y de la capital que reclaman la necesidad de que se visualice un líder claro en el Consistorio –que podría ser el candidato en los comicios locales de 2019– toda vez que la actual portavoz, María del Carmen Moreno, no será la cabeza de cartel y su perfil es más técnico que político.

«El PSOE está aletargado y necesita una reactivación», coinciden en señalar varias fuentes consultadas. Elías Bendodo, presidente provincial del PP y el aspirante con más papeletas para encabezar la candidatura popular en 2019, ya anunció el pasado lunes que su partido se pone el mono electoral con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y que en este primer trimestre del año celebrarán una convención política para reforzar el papel del partido en la capital. En este contexto, las fuentes socialistas consideran que es necesario que el PSOE también empiece a engrasar su maquinaria electoral para ir ganando terreno y el primer paso debe ser «empezar a señalar» a un candidato.

La dirección del partido sostiene que no es el momento de abordar el futuro candidato

En este sentido, son varios los ediles socialistas en la Casona del Parque y un buen número de las principales agrupaciones de la capital que consideran que es el momento de actuar para preparar con garantías la disputa de la Alcaldía de Málaga en 2019. Una figura empieza a emerger y concitar las miradas de esta corriente: la del edil y actual viceportavoz Daniel Pérez.

Desde el inicio del mandato municipal las figuras de Pérez y la de Estefanía Martín Palop aparecieron en el escenario político municipal como los ‘delfines’ de María Gámez. Cuando la entonces portavoz socialista decidió abandonar la política, la dirección del PSOE, para no decantarse por ninguno de los dos aspirantes y no profundizar en la crisis interna municipal, optó por una solución intermedia nombrando como portavoz a Mari Carmen Moreno y situando a Pérez y Martín Palop con el mismo rango de viceportavoces.

Paralelamente, en los últimos tiempos, la figura de Francisco Conejo, portavoz del PSOE en la Diputación, donde es el azote de Elías Bendodo como presidente de la institución provincial, ha empezado a adquirir un mayor protagonismo en la vida política municipal –lo que ha llevado a algunos a interpretar que podría ser el candidato en 2019, aunque otros son partidarios de la teoría de que estaría representando ese papel para asumir el posible desgaste aunque finalmente no sería el candidato–, mientras que Martín Palop, que dimitió de la ejecutiva federal el pasado septiembre para forzar la marcha de Pedro Sánchez, ha ido perdiendo fuelle y fuerza en esa carrera interna municipal, según coinciden varias de las fuentes consultadas.

Francisco Conejo empieza a adquirir más protagonismo y Martín Palop pierde fuelle en la carrera interna

Por su parte, Daniel Pérez no oculta sus aspiraciones y, según cuentan fuentes de su entorno, está a disposición del partido para asumir mayores responsabilidades en el ámbito municipal.

Aunque, por el momento, tendrá que esperar su oportunidad, ya que en la hoja de ruta trazada por la dirección provincial del PSOE no se prevé adelantar los tiempos ni abordar ya el liderazgo del partido en la capital ni mucho menos señalar al futuro candidato a la Alcaldía. Dos son las razones que esgrimen en este sentido las fuentes consultadas: de un lado está la situación interna nacional por la que atraviesa el PSOE con un congreso federal en puertas y que posteriormente derivará en cónclaves regionales y provinciales, en este sentido, en Málaga no será, previsiblemente, hasta después del verano cuando se elija a la nueva cúpula que dirigirá el partido y tendrá que abordar el nuevo escenario político en la capital; de otro lado está el hecho que «desde 1979» –en las primeras elecciones municipales– el PSOE no elige con tanta antelación (a dos años y medio vista de las municipales) a sus cabezas de lista y que el calendario para su elección lo marca la dirección federal; además añaden que una elección a tanto tiempo vista de la cita con las urnas supone un fuerte desgaste.

Mientras el ‘statu quo’ es la doctrina oficial en la cúpula del PSOE, algo empieza a moverse en diversos sectores socialistas en la capital.