De la Torre afirma que los presupuestos están "muy avanzados" y confía en tenerlos para febrero

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado que la aprobación del presupuesto municipal de 2017 "podría ser en febrero", al tiempo que ha apuntado que su elaboración se encuentra "en los días finales del trabajo previo". El Consistorio aprobó la prórroga automática de los presupuestos municipales a partir del 1 de enero hasta que entren en vigor las nuevas cuentas.

Aunque De la Torre ha declarado que no tiene "una visión global de las cuentas", ha asegurado que su elaboración está "bastante avanzada" en cuanto al trabajo interno de las áreas de gobierno y con el grupo municipal de Ciudadanos, socio de investidura del regidor.

"Luego hay que preparar la documentación, hay que hacer las reuniones de cada empresa y organismo autónomo y aprobar su propio presupuesto, y que se incorpore al presupuesto consolidado del Ayuntamiento", ha explicado.

Así, ha indicado que cuando estén las convocatorias de estos encuentros "ya tendremos la señal de que está en la recta final de salida", apuntando que se encuentran "en condiciones de llevarlo en los próximos días a junta de gobierno".

Cuestionado sobre la fecha de aprobación, De la Torre ha sostenido que "no me atrevo a decir cuándo, pero podría ser en febrero", explicando que depende "del trabajo técnico". "Cuando son tantas las empresas y organismos los que se tienen que reunir, no debemos concentrarlo todo en el mismo día sino en dos o tres días", ha comentado.

De igual modo, ha destacado que están atendiendo "las necesidades de la ciudad", "dentro de la moderación fiscal que tenemos nosotros, de no subir impuestos y seguir dando subvenciones para grupos y colectivos con dificultades y en situaciones difíciles desde el punto de vista social", ha aclarado. En este punto, ha asegurado que desea seguir manteniendo una política "sólida y fuerte" en materia cultural, de innovación y captación de inversiones, "así como "el aspecto social que hemos reforzado en época de crisis".

A la insistencia de los periodistas de ponerles fecha, De la Torre ha dicho que podría ser febrero, "pero hablo sin total seguridad porque va a depender de ese trabajo técnico que queda. La preparación consumirá un poco de tiempo", ha matizado el regidor.