El Ayuntamiento se marca diez años de plazo para transformar el Guadalmedina

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este martes el anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo para sacar a concurso la contratación de un equipo de arquitectos y técnicos externo que se encargará de redactar el plan especial para la integración del río Guadalmedina en la ciudad, documento previsto en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Según lo reflejado en las bases de este concurso, el Ayuntamiento se ha marcado un plazo de diez años para transformar el río con operaciones como el soterramiento del tráfico en sus márgenes, desde el puente de Armiñán hasta el puerto, o la construcción de los bautizados como 'puentes-plaza', unas amplias pasarelas peatonales para comunicar los barrios que separa el cauce, ante la negativa de la Junta de Andalucía a darle uso ciudadano al lecho del río, en base a la normativa en materia hidráulica.

“El periodo de ejecución del plan especial no podrá rebasar los diez años”, señalan las bases del concurso. No obstante, reconoce la posibilidad de reflejar obras “con periodos de ejecución posteriores, sin valorar, que tendrán el carácter de previsiones futuras, como directrices no vinculantes”. Los requisitos para acceder a este contrato, valorado en 151.250 euros, demuestran el interés del equipo de gobierno municipal por empezar cuanto antes las obras de los proyectos que se concreten para procurar la integración del Guadalmedina en la ciudad. Así, se exige al equipo de técnicos que finalmente resulte contratado que elabore una fase '0', que será “de inmediata ejecución” tras la aprobación definitiva del plan especial, cuya tramitación administrativa durará un año como poco.

Como ha avanzado SUR este martes, el equipo técnico que resulte contratado por Urbanismo tendrá seis meses para redactar el documento de aprobación inicial del plan para el Guadalmedina. El expediente no solo detallará las actuaciones urbanísticas a desarrollar en los diferentes tramos del río, sino que las dividirá en periodos de ejecución bianuales y las asignará a una administración pública, concretando su inversión. Las instituciones deberán prestar su conformidad o no a estas asignaciones durante la tramitación del plan.

Urbanismo ha establecido dos etapas para seleccionar al equipo técnico que lo redactará. Una primera, que empieza a contar este miércoles, consiste en un periodo de diez días en el que los profesionales interesados podrán pujar por el contrato demostrando unos determinados niveles de solvencia económica y técnica. A nivel técnico, se les exige, entre otras cuestiones, que hayan trabajado en proyectos de renovación urbanística de ciudades de más de 20.000 habitantes, y en obras y estudios paisajísticos de cauces urbanos de especial relevancia.

Los equipos de aspirantes que superen este primer filtro, que se espera que sean cinco como mínimo, dispondrán de un plazo de 15 días como mínimo para presentar una propuesta básica de plan para el Guadalmedina, que será puntuada por Urbanismo en base a la oferta económica por su redacción y en función de su nivel técnico, en la medida en que responda a las exigencias establecidas por el Ayuntamiento, como ha informado SUR este martes.