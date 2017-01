El cadáver del hombre hallado en el lago del Parque del Oeste no presenta signos de violencia

El cadáver del hombre flotando que se ha encontrado este lunes en el lago del Parque del Oeste no presenta signos de violencia. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien ha apuntado a que "hay que confirmar con los análisis correspondientes y la investigación del caso las circunstancias del suceso".

No obstante, Sanz ha llamado a la prudencia porque "aún no hay suficientes datos para confirmar que eso es así, porque hasta que no se haga la autopsia y la investigación correspondiente, eso no se puede dar por confirmado".

Por su parte, agentes de la Policía Nacional continúan investigando la muerte de un hombre que al parecer sería un vecino de la cercana calle Gaucín.

El hallazgo se produjo a primera hora del lunes, cuando un ciudadano alertó a los servicios de emergencias, que enviaron dotaciones policiales y sanitarias para asistir a la víctima.