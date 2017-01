Bendodo se pone el mono de trabajo municipal

La agenda de deberes políticos para 2017 llega cargada a las filas populares. Con un ojo en Madrid y el otro en Sevilla, es en la arena municipal donde sin embargo se van a jugar las principales estrategias del partido, que afronta el ecuador de la legislatura en los Ayuntamientos con el reto de resolver el cambio en la alcaldía de la capital. Aunque la decisión final sobre el candidato que ocupe la plaza de Francisco de la Torre no se tomará hasta mayo del año que viene, el PP de la provincia con su presidente a la cabeza, Elías Bendodo, anunciaba ayer que ya se ha puesto el «mono de trabajo» para entrar de lleno en la estrategia sobre las elecciones municipales de 2019. Aún faltan dos años, pero el tiempo político corre a una marcha diferente y hay que ponerse «manos a la obra» una vez que el alcalde ya anunciado que no será candidato.

A pesar de que ya ha comenzado el trabajo, el sucesor de De la Torre no se sabrá hasta 2018

Para definir esa estrategia y «reforzar el partido», el líder de los populares en la provincia avanzaba que a lo largo del primer trimestre de este año se celebrará una convención en la capital para avanzar en esas líneas de trabajo previas, sobre todo de cara a fijar las posiciones con respecto a la Junta de Andalucía y a los grandes proyectos que aún estar por solucionar en la capital. Es el caso del metro, convertido en asunto de debate en los últimos meses y sobre todo en motivo de disputa entre la administración local y la regional. Y en ese punto, Bendodo quiso mostrar su apoyo a la postura del alcalde con respecto a la llegada del trazado hasta el Hospital Civil e insistió en que el PP «no va a permitir el maltrato» de la Junta a la ciudad. «Vamos a exigir, a través de los parlamentarios andaluces, que se acorten los plazos: llevamos casi cuatro años con la avenida principal cortada y eso afecta a la economía y a la movilidad de los vecinos; y hasta aquí debemos llegar», advirtió al hablar de los retrasos en el centro.

El presidente del partido en la provincia enunciaba esta línea estratégica de combate frente al gobierno de Susana Díaz en el transcurso de la reunión de la Interparlamentaria del PP de Málaga, que fue clausurada por el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno. En esta primera reunión del año, ambos recordaron que 2017 será «clave» ante una nutrida representación de diputados provinciales, parlamentarios andaluces, diputados nacionales y senadores, llamados a convertirse en actores de peso en este trabajo conjunto que pedía Bendodo de cara a las municipales de 2019. A su juicio, ha llegado la hora «de engrasar la maquinaria de nuestros cargos públicos» para que todos y cada uno de ellos lleguen a los 103 municipios de la provincia.

Los cargos públicos del partido recorrerán los 103 municipios para trasladar sus propuestas

Bendodo anunció que este recorrido por la geografía local comenzará de manera inminente con el objetivo de «hacer ver las líneas de actuación del Gobierno Central» y contraponerlas a las «carencias de la Junta de Andalucía». De este modo, los populares están convencidos de que, a dos años vista, podrán conocer «con anticipación» los problemas de los pueblos de la provincia. «Los malagueños quieren que Málaga siga liderando las políticas estratégicas», subrayaba Bendodo, quien volvió a recordar que el PP «es el partido preferido por los malagueños y que tiene que estar a la altura de los malagueños».

A este discurso se sumó también el propio Moreno, quien se felicitó de la «brillante labor» de los suyos en la provincia de Málaga, donde ve «equipo, compromiso y responsabilidad». Precisamente la palabra «equipo», o «cantera», ha sido una de las más pronunciadas por algunos de los miembros con más peso del partido en Málaga cuando se plantea la pregunta de quién será el sustituto de De la Torre como candidato a la alcaldía por el PP. A pesar de que no es la primera vez que Bendodo recuerda que «ese momento aún no ha llegado», es un hecho no sólo que la sucesión es un asunto medular, sino que el propio presidente del PP en Málaga está en todas las quinielas para tomar el testigo del alcalde como candidato a la Casona. El hecho de que Bendodo ya haya anunciado que después de dos mandatos como presidente de la Diputación no repetirá en el cargo y que considere que «la verdadera vocación de un político es la política municipal» da muchas pistas sobre su futuro. Por lo pronto, ya se ha puesto el mono de trabajo.