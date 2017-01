Los bomberos de Málaga recaban apoyos en otras ciudades

Da la impresión de que al Sr. de la Torre, o bien por cansancio, sus años que no son pocos, o todo junto, se le va el Ayuntamiento de las manos.

Titubea estrepitosamente con Limasa, y ni si ni no, si no todo lo contrario, no toma de una vez una decisión y termina con esta incertidumbre de los malagueños.

Ahora un pulso de los bomberos, que como se creen los mejores del mundo, al primero que se les enfrenta tratando de optimizar el servicio, lo quieren echar como sea, y seguro que lo logran porque son unos privilegiados, de acuerdo que su trabajo es expuesto etc,, pero como muchos otros y no por eso no deben adaptarse a las normas.