El rincón más frondoso de Ciudad Jardín

Las calles Concha Constan y Guadalupe están situadas en un rincón tranquilo de Ciudad Jardín, frente a la gasolinera que hay cerca de la iglesia de Cristo Rey. Se trata de unas callecitas rodeadas de casas matas de principios del siglo XX. Un enclave con un encanto especial, pues resulta una isla recóndita y apartada de la intensa circulación de las principales vías que le rodean, como son la avenida Lorenza Correa, Guerrero Strachan y la principal arteria de Ciudad Jardín: la avenida Santiago Ramón y Cajal, que cruza el barrio de norte a sur. Un rincón sosegado y tranquilo por lo que quizás no se repare en él demasiado, pues no es un lugar de paso sino se va expresamente a algunas de las viviendas que allí se ubican. Esta circunstancia hace quizás que los servicios municipales tarden más de la cuenta en darse una vuelta por allí para prestar sus servicios. Eso es precisamente a lo que se refiere un lector de este periódico, que nos escribe para comunicar que en la calle Guadalupe hay tres naranjos abandonados y que al no estar cuidados, las naranjas están tiradas por el suelo. Una imagen que se puede ver en otros lugares de la ciudad, y por lo que el Ayuntamiento ya ha iniciado la poda de estos árboles para descargarlos de sus frutos. Y es que, como ya hemos recogido en estas mismas páginas, el calor y las lluvias de última hora parecen haber influido para que los naranjos estén dando este año más naranjas y que éstas caigan de los árboles dando lugar a más de un susto, pues pueden provocar un resbalón de las personas que transitan por las calles, cuyas consecuencias puedan ser lamentables. A diferencia de otros años, esas naranjas ya no interesan y muchas de ellas van a parar directamente al vertedero. Atrás quedaron los tiempos en que los frutos de los más de seis mil naranjos existentes en la ciudad eran utilizados para elaborar mermeladas o confituras. Si acaso, las empresas encargadas de su recogida tratan de colocar algunas partidas para hacer compost.

Además de esos naranjos olvidados, en la calle Concha Constan la diminuta acera de la izquierda está ocupada por los setos de una casa allí ubicada que sobresalen en exceso y que dificulta además del paso de los peatones, incluso el paso de los vehículos, cuyas carrocerías sufren las consecuencias de ello en forma de arañazos, según detalla un vecino, que pide que se pode convenientemente.