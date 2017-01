'El Niño' reparte en Málaga capital, Álora y Rincón apenas 300.000 euros

'El Niño' pasó esta vez casi de largo de Málaga, donde apenas se dejó sentir. Cuatro décimos del número 95.379 fueron vendidos, dos en Málaga capital, uno en Álora y otro en Rincón de la Victoria. Cada décimo premiado resultó agraciado con 75.000 euros cada uno.

La administración de loterías de Lagunillas, 66, en Málaga capital, estrenó el año y su nueva propiedad con un décimo del segundo premio de la Lotería del Niño 2017 que llevaba su flamante propietario. Francisco José Pérez estrenó el negocio con un décimo que jugó con su novia Estefanía. «Hemos hecho el cambio de titular el 4 de enero, así que es el segundo día que estamos abiertos», aseguraba ayer muy contento. «Ha sido por terminal, y no sabemos si hemos vendido más décimos pero íbamos a intentar dar el premio», manifestaba en los primeros momentos. «Más contentos no podemos estar, esta es una inauguración como Dios manda», confesaba. El 24 de noviembre, la misma administración ya dio el segundo premio de la lotería del Jueves, con el 83.524, que le tocó a diez vecinos del barrio. «Más no se puede pedir, estamos con suerte», afirmaba el propietario al recordarlo. El otro décimo premiado en la capital fue vendido en la administración ubicada en la calle Barlovento.

En la provincia, las administraciones que han vendido los décimos agraciados han sido la ubicada en la calle Córdoba en Rincón de la Victoria, y otro décimo en el municipio de Álora, en la calle Veracruz. En Rincón de la Victoria, el décimo se había despachado por máquina, igual que en Álora, donde al parecer el agraciado es un ciudadano de origen sudamericano.

Este segundo premio estuvo muy repartido, con sus 750.000 euros por serie. Además de en las cuatro administraciones de Málaga y su provincia, se vendieron décimos en Albacete, Alborea (Albacete), Tobarra (Albacete), Las Bayas (Alicante), Orihuela (Alicante), Almería, Carboneras (Almería), El Ejido (Almería), Roquetas de Mar (Almería), Tíjola (Almería), Vitoria (Álava), Avilés (Asturias), Corte de Peleas (Badajoz), Mérida (Badajoz), y Castelldefels, Manresa y Moià, en Barcelona, entre otras localidades.

La suerte, a Valencia

El número 08.354 fue agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' de ayer, dotado con dos millones de euros por serie, que fue vendido en la administración número 3 de la localidad de Torrent (Valencia). Mientras, el tercer premio fue para el número 85.073, dotado con 250.000 euros por serie, vendido en la administración número 2 de Benetússer (Valencia).

Los décimos acabados en 6.438 o 5.348 recibirán 3.500 euros. Además, estas son las 14 terminaciones de tres cifras por las que cada boleto recibirá 1.000 euros: 711, 827, 423, 017, 620, 411, 382, 806, 088, 992, 944, 900, 556 y 173. Los acabados en 62, 71, 70, 73 y 81 recibirán 400 euros. Los reintegros han sido el 4 y los especiales, el 3 y el 2. En este sorteo, se han repartido 630 millones de euros en premios, a través de 40 series de 100.000 billetes cada una -200 euros el billete y 20 euros el décimo-, según Loterías y Apuestas del Estado.