Menudos herederos del rock and roll

Mañana sábado volverán al Muelle Uno las pequeñas chupas de cuero y las mini camisetas de los Rolling Stones y The Kiss. Y quién sabe si alguno podrá estrenar la guitarra que le hayan traído los Reyes. Sobre el escenario, una banda de experimentados músicos tocará clásicos del rock and roll. Enfrente, los bailarán y cantarán las futuras generaciones del rock and roll. El concierto Rock’n’roll’ para niños cumple la máxima del no hay dos sin tres y celebra una nueva edición navideña en el Muelle Uno. La fiesta comienza a las doce del mediodía.

En detalle Qué.Tercera edición del concierto Rock’n’roll para niños. Cuándo. Mañana, sábado 7 de enero, a las 12.00 horas. Dónde. En el Muelle Uno. Entrada. Libre. Se recogen donativos para la asociación 22qAndalucía, que atiende las necesidades de las personas y familiares afectados por el síndrome 22q11. Hay huchas en El Último Mono y Drunk-o-Rama en Málaga, en The Surftown en Arroyo de la Miel y en El Bar del Mercao de Marbella. El día del concierto estarán en el Muelle Uno.

Como en años anteriores, la diversión es el medio para lograr un fin benéfico: esta vez, los organizadores recaudarán fondos para la asociación 22qAndalucía. Su misión es asistir a los afectados por el síndrome 22q11 y difundir esta enfermedad rara que se produce por una variación del cromosoma 22, dando lugar a 180 anomalías diferentes (desde problemas cardiacos a trastornos del comportamiento y discapacidad intelectual). Su amplitud de patologías dificulta el pronóstico y lo convierte en muchos casos en un síndrome ‘invisible’. Se han repartido huchas por diferentes establecimientos de Málaga, Arroyo de la Miel y Marbella para recoger las donaciones, y se instalarán también el día del concierto en el Muelle. Como recompensa a quien ayude, se sortearán regalos cedidos por The Surftown y Vans.

Detrás de la iniciativa hay un grupo de veteranos músicos malagueños que ‘montan’ una nueva banda para la ocasión. Estarán los Airbag al completo (Adolfo, Pepillo y José), The Oddballs (José, Dani y Mario), Frisbees (Pedro, anteriormente de Patada Voladora), y se incorpora Bea al saxofón. Interpretarán versiones «pegadizas y bailonas», que inviten a interactuar con los pequeños.

Lo hacen por solidaridad. «Y por divertirnos nosotros», añade Daniel Romero, de The Oddballs. La mirada de expectación de los niños antes de que suene la música, sus bailes al ritmo de ‘Wooly Bully’ y ‘Monkey man’ y sus caras de sorpresa al sentirse por primera vez protagonistas de un concierto, bien valen una actuación.