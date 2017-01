El Defensor abre una queja de oficio tras la muerte de una persona al incendiarse una caseta en la que dormía

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, abrirá una queja de oficio dirigida al Ayuntamiento de Málaga para interesarse por la atención que estaba recibiendo la persona fallecida en la noche del martes como consecuencia del incendio declarado en la caseta en la que estaba durmiendo en la zona de Guadalmar, según indicaron fuentes de esta institución.

Por su parte, el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, afirmó que la Unidad de Calles del área que dirige ha hecho «todo lo posible» para ayudar y que fueran trasladados al Centro Municipal de Acogida a dos personas que se encontraban habitualmente en esa zona.

Andrade apuntó que no se conoce la identidad del fallecido, por lo que no puede confirmar «si era una de estas personas atendidas ni cuántas veces se atendió», aunque señaló que «es probable» que la víctima fuera una de estas dos personas, de origen alemán y marroquí. «Lo único que sabemos es que la Policía Nacional está investigando tanto la causa del incendio como la persona fallecida y su origen, pero no podemos saber si era alguna de estas dos personas que conocíamos en la zona», añadió.

Sobre el oficio del Defensor del Pueblo, Andrade explicó que este procedimiento «es habitual cuando lo que buscan es recabar información de lo ocurrido». Además, ha asegurado que remitirán la información la semana que viene, «habiendo recibido la petición formal o no».

Según subrayó, las personas que se encontraban en la zona de Guadalmar habían rechazado las ayudas de la Unidad de Calles de Servicios Sociales, algo que «suele ocurrir con la gente que suele tener algún tipo de problema» de adicción o mental. Afirmó que en la mayoría de los casos «conseguimos que se acerquen y coman, pero en ciertos casos no».

De igual modo, comentó que las personas sin hogar españolas «están más tiempo aquí y se les tiene más constancia», pero las personas extranjeras tiene «una fluctuación muy amplia». Según informó el 112, poco antes de las 00.30 horas recibió el aviso de un particular que informaba de fuerte olor a quemado detrás de la Plaza Mayor, por lo que los gestores de emergencias movilizaron, inmediatamente, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos.