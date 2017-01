Los bomberos de Málaga sólo negociarán con el alcalde si destituye al jefe del Cuerpo

Los bomberos de Málaga protagonizan hoy su sexto día de encierro en el Parque de Martiricos y, salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que seguirá prolongándose a pesar de la reunión que esta noche mantendrán con el alcalde, Francisco de la Torre, para intentar desbloquear el conflicto. ¿El motivo? Los representantes sindicales sólo están dispuestos a abordar la negociación sobre sus condiciones laborales para equipararse al resto de profesionales del país si previamente el regidor se compromete a destituir al jefe del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, José Cruz, «por la pérdida de confianza de la totalidad de la plantilla por la mala gestión realizada en los últimos 15 años».

«El cambio en la Jefatura es irrenunciable. Si no, nos levantaremos y nos iremos de la reunión. Hasta que no sea destituido continuaremos con el encierro». Así se contundente se mostraba ayer el portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán. En la misma línea se expresaba la otra fuerza sindical que secunda la protesta (CC OO), desde donde acusan al máximo responsable del Cuerpo de «perjudicar gravemente la correcta prestación de un servicio público de calidad». Pese a la firmeza que muestran en esta reivindicación, en el equipo de gobierno del PP no contemplan ceder. «En absoluto», aseguraba el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien al margen de reprochar «las formas, con amenazas y presiones» precisó que Cruz es el mando con mayor rango en el Cuerpo, por lo que ningún otro miembro de la plantilla (300 efectivos) puede estar por encima suya en el escalafón. Aunque la situación podría variar en función de cómo marchen las conversaciones con el regidor, lo cierto es que las posturas de ambos sindicatos parecen firmes en este punto, como acordaron ayer durante la reunión preparatoria que mantuvieron por la mañana.

Condiciones laborales

Según su planteamiento, sólo en el caso de que De la Torre deje la puerta abierta a un relevo en la Jefatura pasarán a tratar su segunda reivindicación: el compromiso del alcalde de establecer un calendario de negociación sobre la organización del servicio y las condiciones laborales que la plantilla viene demandando desde hace años y que se resumen en las tres ‘R’: un reglamento nuevo que actualice el vigente desde 1959, la regularización de la jornada laboral que es de 1.944 horas anuales –«la mayor de España», remarcan– y la reclasificación profesional del grupo C2 al C1 para tener la categoría de bomberos especialistas como establece la Ley de Emergencia de Andalucía y así equipararse al resto de profesionales de la región.

El concejal de Seguridad asegura que «en absoluto» se plantean un relevo en la Jefatura

El pasado viernes, el director general de Personal del Ayuntamiento, Carlos Gómez-Cambronero, y los representantes sindicales mantuvieron un encuentro y acordaron posponer la entrada en vigor de los cambios laborales que había decretado el jefe de servicio, quien se comprometió a atender las alegaciones que hagan los sindicatos. A la mañana siguiente era el alcalde quien durante su tradicional visita del día de Nochevieja a los servicios de emergencia recibía en persona las peticiones de los bomberos. Pese al compromiso a reunirse con ellos hoy, los funcionarios decidieron continuar con el encierro. Aunque van rotando cada día, en esta acción de protesta está participando prácticamente el 90% de la plantilla, según los sindicatos.