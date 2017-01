El paso de la Nochevieja en las calles

Estos días de fiestas navideñas se notan en el ambiente. Y en las vías también, pero en forma de basura. En calle la Unión, que da nombre al barrio, diversos contenedores muestran el paso de estos últimos días de celebración, ya que la basura llega a estar desbordada de las papeleras, dejando así una imagen no muy grata a los vecinos y a todo aquel que pasa por allí. A pesar de la recogida de los desechos por parte de los servicios de limpieza, los restos seguían presentes ayer, como se observa en la fotografía. Vecinos de la zona denuncian esta situación, que, según afirman, no sólo lleva desde el inicio de las fiestas navideñas, sino que es una constante desde hace meses. «Suelo pasar por aquí a menudo, cada vez que me dirijo al Centro. Tengo que pasar por las aceras de esta calle que siempre están llenas de porquería», asegura Esther, vecina del barrio.

Eduardo, que también vive por esta zona, asegura que «es una lástima que las aceras estén así. La gente debería ser más limpia, y el paso de estas fiestas no ha favorecido que estén más limpias». No solo los residentes de la zona se quejan, sino que también transeúntes que no tienen costumbre de pasar por allí a diario. «Solía venir por aquí en verano, y ahora con motivo de las fiestas he podido comprobar que la situación sigue igual; no entiendo por qué las aceras no están tan limpias como las de otra zona», afirma Andrea, otra vecina afectada. «No me gusta ver así de sucia la zona en la que vivo, da mala imagen. Hay que concienciar a la gente de que haga uso de las papeleras y de los contenedores de forma adecuada para que no se acumulen».