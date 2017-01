El edificio de Correos quiere colgar este año el cartel de 'se vende' para convertirse en un hotel

El futuro del edificio de Correos, ubicado en Málaga, parece más despejado. La Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía está dando los pasos oportunos con el Ayuntamiento de la capital para cambiar la calificación del inmueble de manera que pueda tener usos hoteleros y comerciales. Se espera que en este 2017 se ponga a la venta, teniendo en cuenta que hay inversores interesados.

Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien en una entrevista a Europa Press ha manifestado que ese cambio de uso está "muy avanzado" con el Consistorio, concretamente con la Gerencia Municipal de Urbanismo. "Se están dando los pasos para convertirlo en una propuesta atractiva para desarrollar alguna inversión productiva interesante para la ciudad y se negocia con el Ayuntamiento para que los usos sean compatibles con un hotel u otra actividad comercial", ha explicado, confirmando que hay interés empresarial, con firmas interesadas en el mismo.

De este modo, en este nuevo año el futuro del edificio "debería solventarse" para ponerlo a la venta. Fue hace seis años cuando este inmueble, que solo puede destinarse en estos momentos a uso administrativo, pasó a manos de la Junta de Andalucía como pago del Gobierno central por la deuda histórica.

Embargo

Ruiz Espejo también se ha referido al embargo por parte del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación, de parte del edificio de la avenida de Andalucía por la deuda de 8,7 millones de euros que la Junta mantenía con la institución supramunicipal en 75 municipios. La notificación de embargo de tres plantas propiedad de la Junta, con un total de 6.790 metros cuadrados, realizada el 23 de septiembre, no fue entendida por la Junta, algo que mantiene Ruiz Espejo, para quien fue algo "mediático más que de eficiencia en la gestión de la recaudación".

En este sentido, ha recordado que se presentaron las alegaciones oportunas y se pagó aquello que era correcto; no así lo que está en discusión. "No es un tema de falta de voluntad de pago sino de aclarar cuestiones relativas a liquidaciones que nos envía el Patronato de Recaudación y que no eran correctas en algunos casos", ha sostenido.

Para que el Gobierno andaluz afronte los pagos, ha incidido, tiene que estar "completamente clara la deuda, el concepto y a quién se le dirige y en muchos casos no estaba, con CIF incorrectos... han intentado cobrarnos hasta calles o carreteras y hay que depurar eso".

Es más, según el delegado, hay consignado "suficiente" para el abono de la deuda con el Patronato y los ayuntamientos. "Se le ha pedido insistentemente que aclaren las cuestiones relativas a esto. Veo más allá que un interés por el cobro otras cuestiones pero nos vamos a limitar a las reclamaciones en las vías que corresponden para aclararlo, depurarlo y abonarla. Se ha abonado la parte clara y el resto pedimos que se aclaren los conceptos", ha añadido.

Ha explicado que había deuda del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que no llevaba el CIF de este organismo sino de la propia Junta, "intentaban cobrar bienes que no eran nuestros, etcétera", pero sí ha reiterado que en los casos que estaban claros "se ha abonado".

"Tenemos depositado en cobros al Patronato más de lo que ellos nos reclaman, podrían haber utilizado otras vías de compensación y no esta pero entiendo que es más mediática", ha sostenido Ruiz Espejo, quien ha agregado que en los últimos cuatro años han depositado más de 90 millones de euros para su cobro por parte del Patronato de Recaudación Provincial.