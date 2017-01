Cientos de malagueños llenan las ventas de Los Montes en el primer día del año

Libreta en mano, Jasmina Martín no deja de recibir clientes para anotar a los que quieren formar parte de la lista de espera para coger mesa y tachar a los que reservaron días atrás y van llegando. «Hoy es un día muy fuerte, estaremos recibiendo gente al menos hasta las cuatro y media de la tarde», apunta esta empleada del Ventorrillo de Santa Clara, una de las ventas de Los Montes que, un año más, hicieron ayer su particular agosto con la jornada del primer día del 2017. «Son días en los que muchas familias no quieren tener que cocinar y fregar cacharros, y prefieren venir a comer aquí», añade Juan José Vargas, responsable de este establecimiento que abrió sus puertas en 2003 y que forma parte de la atractiva oferta gastronómica que aún mantienen viva los tradicionales negocios de hostelería que jalonan la carretera que comunica la capital con Colmenar.

Cientos de familias malagueñas no dudaron ayer en hacer uso de ella para seguir festejando las celebraciones navideñas, que constituyen los días del año de mayor negocio para estas ventas. Y es que, aunque no en los niveles de épocas pasadas, se mantiene la costumbre de acudir a estos establecimientos en el primer día del año nuevo. «Antaño era algo mucho más fuerte. Hay que tener en cuenta que, entonces, el Centro de la ciudad no tenía la oferta hostelera que hoy tiene, por lo que al público que no quería tener que cocinar en el primer día del año no le quedaba otra que acudir a nosotros», comenta Francisco Javier Jaime, responsable de la venta El Mijeño, una de las que cuenta con más tradición en la zona, con casi 40 años a sus espaldas.

La llegada de vehículos a las puertas del restaurante es incesante. Algunos aparcan en los bordes de la carretera, desafiando las condiciones básicas de seguridad viaria, pero todo sea por degustar algunos de los manjares de la zona, con vistas incluso a la bahía de Málaga. «Lo típico siguen siendo las migas, el chivo y el tradicional plato de Los Montes», señala Francisco Javier, quien indica que, junto con el 1 de enero, la jornada del día 6, fiesta de Reyes, se ha consolidado como la de mayor afluencia de todo el año. «Para el viernes ya tenemos el 80% de las mesas reservadas», subraya.

Y no son mesas pequeñas precisamente. El carácter familiar de las fiestas navideñas hace que los comensales acudan en grupos de hasta quince o veinte personas con tal de reunir en torno a un mismo mantel a padres, abuelos, hermanos, cuñados... «Hay quien viene porque sus padres ya lo hacían con anterioridad, es una costumbre que muchas familias no quieren perder y nos reservan la mesa con bastante antelación», agrega el encargado de El Mijeño.

La familia Ballesteros, en primer término, en Trepaolla. / Ñito Salas

Al mismo tiempo, no dejan de salir platos a rebosar de carne, patatas y verdura de la cocina del Ventorrillo de Santa Clara. Un menú contundente del que disfruta la familia Domínguez en un salón totalmente repleto de comensales. «Esto es reventar o morir», bromea una de las integrantes de la mesa, en la que el lomo va desapareciendo de la vajilla a velocidad de vértigo. Son días en los que, quien puede, no escatima a la hora de llenar el estómago, y ello a pesar de que el 2016 se despidiera con una copiosa cena. «La gente pide sobre todo chuleta ibérica, entrecot y mucho cordero, aunque en días como hoy lo mejor es empezar por un buen caldito caliente, que es lo que más apetece», espeta Juan José Vargas.

El murmullo de las conversaciones de las mesas en el interior de los salones de la venta resulta casi ensordecedor, pero hay quien disfruta de ese modo de este día, que para otros es de tranquilidad obligada por la resaca de una noche de fiesta que acabó bien entrada la mañana del primero de enero.

Dos turnos

Unos metros más abajo de la carretera de Los Montes, Salvador Ruiz no deja de guiar a los coches que entran en el aparcamiento de la venta Trepaolla. «Aquí caben unos 120 vehículos y ya lo tenemos casi lleno», explica. Antonio García, fundador de esta venta –hoy en manos de sus hijos– hace 26 años, se encarga personalmente de hacer de reclamo a los clientes en la puerta del recinto, invitándolos a aparcar. «Estamos completos para hoy desde hace dos días. En jornadas como ésta hacemos dos turnos para reservar las mesas, el primero empieza a la una y media y los clientes que lo ocupan saben que, a partir de las tres de la tarde, tienen que dejar la mesa para dar paso al siguiente turno», resalta.

Más de seiscientas personas pasaron ayer por las mesas delTrepaolla, entre ellas los miembros de la familia Ballesteros, que dieron buena cuenta de su carta. «Es la primera vez que venimos, pero la verdad es que preferimos no cocinar en un día como hoy ni meternos en casa de nadie», confiesa Eduardo Ballesteros. Y como él opinan cientos de malagueños más.