La Junta afirma que el metrobús conculcaría derechos de la concesionaria y de firmas que hubiesen optado al contrato

El consejero de Fomento, Felipe López, aludía anteayer tras la comisión mixta para el seguimiento del metro al Civil, en la que Junta y Ayuntamiento escenificaban su ruptura institucional, que el informe jurídico que había realizado el letrado del Gobierno andaluz era «preceptivo», y que se ajustaba al principio de legalidad existente. La Consejería de Fomento se lo facilitaba al alcalde Francisco de la Torre y a su equipo, y tras la petición de este periódico para conocer su contenido, se ponía ayer a disposición del mismo.

El letrado del Gobierno Andaluz que firma el informe, José Ortíz Mallol, explica a lo largo de trece páginas, que no entra en aspectos técnicos como tales en el informe realizado por la EMT para construir un 'metrobús' desde la calle Hilera hasta Blas de Lezo, porque se centra en varios aspectos contractuales que considera vitales en un proyecto de estas características. Así el escrito considera que se conculcarían derechos de la concesionaria a la que se adjudicó este tramo porque el contrato «quedaría afectado no sólo en el modo de transporte (de ferrocarril) sino que supondría también la participación de un tercero en la prestación del servicio (EMT), ajeno al contrato de concesión y que además sería impuesto al concesionario» lo que supondría una modificación sustancial del contrato, «por lo que una alteración de las prestaciones contratadas no tendría cabida en el marco contractual existente».

Otro de los puntos que aborda es que al realizarse el cambio en el contrato a metrobús también se podrían perjudicar los derechos de otras empresas de sectores económicos e industriales, y no necesariamente ferroviarios, por lo que «como de hecho ya ha ocurrido en licitaciones más recientes, esta situación (...) abre la posibilidad de reclamación de terceros afectados» que hubiesen podido concurrir a una licitación con este tipo de explotación mixta.