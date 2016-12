Una campaña dirigida a los jóvenes combate los excesos navideños por alcohol y drogas

Una campaña digital, lanzada ayer por redes sociales y dirigida a los más jóvenes, busca combatir y alertar sobre el peligro del consumo excesivo en Navidad, especialmente en fin de año para «tratar de evitar las imprudencias que a veces se comenten tras el consumo de alcohol o algún tipo de drogas».

Así lo manifestó ayer el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, en la presentación de la acción, titulada ¡Que el alcohol y las drogas no te estropeen la fiesta, DI NO' y coordinada por la Junta, porque «para divertirse no es necesario consumir ninguna sustancia que pueda provocar un daño, en muchos casos irreparable», ha señalado en una nota.

Ruiz Espejo, acompañado por la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, puntualizó que «todos los esfuerzos son pocos» ya que «son días en los que el cóctel diversión, drogas y alcohol está más presenta que nunca en este sector de la población».

Accidentes de tráfico, atenciones e ingresos hospitalarios provocados por consumo de determinadas sustancias son algunas de las consecuencias que pretenden evitar con esta campaña.

«El abuso de las drogas y el alcohol es un tema que nos preocupa sobremanera a las administraciones públicas y no nos cansaremos de hacer hincapié y centrar nuestros esfuerzos en la prevención y la concienciación sobre las conductas y consumo de riesgo»,subrayóRuiz Espejo.

González resaltó el valor de la Red de Atención a la Drogodependencia y Adicciones de Andalucía, con recursos y servicios «que se caracterizan por una atención individualizada y profesionalizada», universal y gratuita, que «se hace siempre bajo los principios de igualdad, confidencialidad y participación de la persona que demanda estos servicios».

Balance anual

Las urgencias de los hospitales públicos de la provincia de Málaga han atendido a un total de 135 menores por abuso de bebidas alcohólicas durante 2015, lo que supone la segunda provincia con más casos de exceso de alcohol en Andalucía.

En paralelo, se efectuaron más de 1.900 atenciones en las urgencias de la provincia por trastornos relacionados con el alcohol (1.675) y drogas (254). El 64 por ciento de los afectados fueron varones, mientras que el 34,8 fueron mujeres.

Según ha explicado Ruiz Espejo, esta campaña de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales junto al IAJ tiene el objetivo de «evitar las imprudencias por un consumo excesivo de alcohol y cualquier otro tipo de sustancias adictivas, y que puede llevar a lamentar lo que pueda ocurrir tras esos consumos».

Ruiz Espejo subrayó que la Junta de Andalucía ha enviado recomendaciones para los cotillones, donde hacen un llamamiento a las familias que si acuden a las instalaciones ocasionales y temporales de estas fiestas, «tengan cuidado, controlen los aforos y las condiciones de seguridad, y si cuentan con la autorización del ayuntamiento».

Por su parte, Silvia Cabrera (IAJ) señaló que esta campaña comenzó el pasado día 15 fundamentalmente por las redes sociales junto la publicación de un informe andaluz de los jóvenes ante las drogas, donde destaca «el descenso de los menores en botellones».

En 2011, el 50 por ciento de los encuestados afirmaba «participar en este tipo de prácticas», mientras que en 2015 este dato ha descendido al 39 por ciento «aunque sigue preocupando». Dicho informe también señalaba que la edad media de inicio de consumo de alcohol es de 13 años, «cifra similar a la nacional pero preocupante por el inicio a edades muy tempranas». La última encuesta estatal de uso de drogas a estudiantes de 14 a 18 años, señalaba que el consumo se realizaba mayoritariamente en fines de semana.