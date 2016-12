PAZ Y «BUENA VOLUNTAD» PARA QUE EL METRO SALGA DEL TÚNEL

Salud, dinero y amor son los tres deseos que la mayoría pide a 2017. En cambio, Francisco de la Torre lo que espera del nuevo año es buena voluntad, espíritu colaborador y, sobre todo, imaginación. Al menos, para tratar de desbloquear el metro hasta el Hospital Civil. Eso sí, de momento sin renunciar a su propuesta alternativa del metrobús por Eugenio Gross y Blas de Lezo frente al tranvía en superficie que defiende la Consejería de Fomento tal y como se pactó en el protocolo de intenciones que ambas administraciones suscribieron en 2013. Apenas 24 horas después de que Ayuntamiento y Junta escenificaran su divorcio acerca de cuál es la solución más factible y conduzcan el desenlace hacia los tribunales, la agenda política juntó ayer al regidor con el máximo representante del Ejecutivo autonómico en la provincia, José Luis Ruiz Espejo, para que ambos pudieran sacar pecho de la colaboración institucional.

Se trataba de 'estrenar' la semipeatonalizada calle Keromnes (junto al Gran Hotel Miramar), una obra cofinanciada por ambas administraciones a través del Plan Turístico de Málaga, pero ambos dirigentes pusieron esta actuación como exponente de lo que deben ser las relaciones entre unos y otros para sacar adelante proyectos pendientes en la ciudad. «Esta obra es el mejor ejemplo de colaboración entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía», destacaba el delegado del Gobierno andaluz en Málaga.

En este contexto, De la Torre se resistió a dar por roto el diálogo a pesar de que Fomento ha tumbado definitivamente el metrobús. No aventuró cómo, pero sí que apeló en varias ocasiones a la «buena voluntad» para que el tramo del metro al Civil salga del túnel en el que ha quedado descarrilado. «Con buena voluntad siempre puede haber soluciones», afirmaba el primer edil, quien abogó por «buscarlas con imaginación» remarcando que «la clave está en que haya una buena potenciación, una buena intermodalidad y sinergia entre el metro y el resto del transporte urbano de Málaga». Es decir, que al margen del argumento del consenso vecinal, el 'quid' de la cuestión está en que el tranvía no le coma terreno a los autobuses de la EMT. «Nosotros siempre estamos en espíritu de colaboración, pero al mismo tiempo defendemos lo que creemos mejor para la ciudad y hemos creído que lo mejor para la ciudad era la solución que hemos comentado tantas veces y estaremos ahí, con la mano tendida, para buscar salidas a este tema, siempre», sentenció.

Cuestionado sobre el hipotético horizonte de que la Junta ejecutara el trazado hasta el Civil pese al rechazo del Ayuntamiento, De la Torre prefirió no pronunciarse. «No puedo contestar a esa pregunta», dijo el regidor en una respuesta poco habitual en él. Pero sí que tuvo palabras para cuestionar la declaración de interés metropolitano que Fomento pretende darle al proyecto para poder seguir adelante sin el consentimiento municipal, por mucho que hasta el propio consejero andaluz, Felipe López, reconociera el jueves a la salida de la reunión con el alcalde que se antoja complicado ejecutar unas obras con la oposición del Ayuntamiento. ¿Un órdago o una amenaza real?

«Vamos a esperar acontecimientos, a ver qué ocurre con esa declaración», apuntaba De la Torre, quien puso en duda la viabilidad de este trámite que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno. «No lo veo de interés metropolitano. Es interés muy urbano; metropolitano sería el recorrido hacia el Parque Tecnológico, que tiene una vocación de poder llegar algún día al área metropolitana, igual que hacia el Este si fuéramos hacia Rincón que es lo que había en los esquemas iniciales de las líneas de metro, pero aquí estamos hablando de un ramal hacia la zona de Bailén-Miraflores», explicó.

El camino hasta el Centro

Pese al estancamiento existente y las escasas salidas pactadas que se atisban en el horizonte, De la Torre trató de restarle urgencia al asunto y quiso poner el acento en los tajos que sí que están abiertos y no acaban de cerrarse. Se refería al tramo entre el puente de Tetuán y la Alameda Principal, que está en ejecución, pero sobre todo al comprendido entre Vialia y El Corte Inglés, que lleva más de un año paralizado a la espera de que la Junta rescinda el contrato con la constructora para poder volver a sacar a concurso los trabajos. Según los nuevos plazos, el trazado no estará antes de la primavera de 2019. Así sería siempre que no surjan nuevos retrasos, un mal endémico que el suburbano viene padeciendo desde las primeras zanjas y que podría tener su guinda en un escenario en el que el tramo hasta la Alameda esté listo pero no pueda entrar en servicio porque el trazado que debe conectarlo con la estación de Vialia aún no esté terminado. «Ahora, lo que más urge, es que todo este lío de obras que tenemos en la ciudad sufriendo años y años en la zona de la avenida de Andalucía se vayan despejando y tengamos completado el metro, por lo menos, hasta Atarazanas. Lo que más importa es que los nuevos plazos se cumplan y no haya nuevos retrasos», remarcó. Otro deseo.