El año que está a punto de concluir ha elevado el tono de los ataques políticos entre las dos principales fuerzas políticas de la provincia, PP y PSOE, cuyos dirigentes no han dudado en endurecer el tono de sus discursos a punto de sonar las campanadas. El último lance de esta particular «zurra» de fin de año lo están protagonizado el portavoz del PP andaluz y presidente de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo, con motivo del balance político del año que ofreció ayer jueves, y el secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía y portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo. Bendodo no ha dudado en asegurar que son el partido «preferido» en la provincia frente a un PSOE al que los malagueños «rechazan» por el «desprecio con que la Junta les trata». Así, ha puesto como ejemplo de esa falta de atención a Málaga y provincia el hecho de que la Junta sólo haya destinado un millón de euros a los municipios afectados por las últimas inundaciones, «pese a que se han cuantificado desperfectos por más de cien millones de euros». La respuesta de los socialistas no se ha dejado esperar, siendo Conejo el encargado de salir al encuentro del PP criticando lo que ha denominado la «ambición sin límites» de Bendodo, a quien ha instando a dejar de «retorcer la realidad, mentir y lanzar ataques y falsedades» contra la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y contra el PSOE.

El dirigente del PP ha invitado a los socialistas a revisar las cifras obtenidas en las sucesivas elecciones celebradas para «intentar averiguar por qué ese rechazo cada vez mayor de los malagueños al PSOE y sus políticas», aunque para Bendodo «una de las claves es el desprecio con el que la Junta de Andalucía trata a los malagueños, y lo digo así de claro». El presidente provincial del PP ha criticado el «abandono total en inversiones, en proyectos y en ideas al que la Junta y el Partido Socialista tienen sometida a la provincia de Málaga». Además aprovechó el balance del año para asegurar que «están cogiendo distancia» a los socialistas. Y es que, según el dirigente del PP, 2017 será el año en el que sentarán las bases de la estrategia futura de cara a las municipales de 2019.

Según Bendodo, el gran objetivo político del PP de cara al nuevo año es «seguir trabajando por el desarrollo de Málaga, por la creación de empleo, de riqueza y de nuevos proyectos» y «hacer una oposición constructiva y responsable allí donde no gobernamos».

Conejo en cambio sostiene que los andaluces tienen «calado» al PP «y no les dan credibilidad alguna», por lo que conminó a Bendodo a dedicar sus esfuerzos en hacer «una oposición constructiva en esta tierra». A juicio del secretario de Política Institucional del PSOE, Bendodo debería «intentar controlar» su «ambición» y dedicarse a hacer «política útil para la gente, en vez de intentar meter cabeza y ganar protagonismo en su partido vertiendo falsedades sobre Susana Díaz y el PSOE».

Para el número tres del PSOE-A , Bendodo y el PP andaluz «tienen que rebajar su nerviosismo y su desesperación ante la estabilidad de la Comunidad y el liderazgo de Susana Díaz, que demuestra cada día que trabaja sin descanso por los andaluces».

Según Conejo, el presidente de la Diputación de Málaga «tiene que dejar de preocuparse por el PSOE y ocuparse más de los vaivenes internos de su propio partido».

«Lleva años intentando desplazar a Francisco de la Torre en la Alcaldía de la capital malagueña sin conseguir nada y tampoco tiene pudor al intentar ningunear para robar protagonismo a su jefe regional, Moreno Bonilla», ha declarado.