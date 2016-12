Una playa con accesos mejorables

No todos ven con los mismos ojos la ventaja de que en una franja litoral donde predomina el cemento aún se conserve un reducto natural de tierra y arena, –aunque necesitado de más cuidados a juicio de residentes en la zona, bañistas que aún siguen acudiendo en invierno a la playa para dar paseos y propietarios de chiringuitos–, y reclaman una vía asfaltada que facilite el acceso a la playa de Sacaba, en el extremo oeste de la capital malagueña. Según se quejan, ya que frente a otras zonas costeras en su caso carecen de un confortable paseo marítimo por el que poder caminar, «ya que tenemos que pasear sobre la tierra, la zona necesitaría una buena limpieza, evitar este barrizal cada vez que llueve y trabajos de desbroce para que los hierbajos no dificulten el paso de las personas y sirvan además para dar cobijo al vertido de escombros», se lamenta Nuria Pérez, que aunque no reside en la zona acude a ella con cierta frecuencia para pasear con sus amigas. Una de ellas, Lucía, indica que con un «poco más de mimo y manteniendo la limpieza, el lugar sería más atractivo incluso para los turistas, ya que a muchas personas les atrae más espacios tranquilos como este que el amontonamiento de edificios a pie de playa que predomina en otras partes».

Zona de estacionamiento en la playa de Sacaba . / L. Palomo

En el caso de los chiringuitos próximos a Sacaba que permanecen abiertos en esta época del año, haría falta un acceso y mejoras en la zona para atraer a mayor volumen de visitantes. «Llevamos años viniendo a esta playa, el mismo tiempo que llevamos esperando que arreglen el acceso a la misma», comenta una de las vecinas de una urbanización de La Térmica. «Utilizan todo el dinero público para dejar bonito el Centro pero se olvidan del resto de la ciudad», se lamenta otro de los vecinos, que pide sobre todo mayor atención a los problemas de inundabilidad. Cuando vienen temporales y lluvias torrenciales dicen que los bajos de uno de los edificios «se inundan siempre, pero no lo arreglan ni nos lo pagan porque dicen que se trata de fenómenos naturales».