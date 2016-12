Las obras empezarán en mayo de 2016, según la Junta

Que el alcalde recuerda que Susana Díaz, «habría dicho algo así como que no se realizaría el metro hasta el Civil con rechazo vecinal». Eso no es problema, ya sabemos que donde la Junta "DIJO DIGO, DIGO DIEGO", no será ni la primera ni la última vez que lo escuchemos, y menos en el tema del metro, ya que ellos son los únicos que pueden cambiar los protocolos y los proyectos firmados a gusto (los demás a acatar), que ha pasado bastante tiempo desde que se inicio este desatino llamado Metro, pero todavía recordamos como lo proyectaron, todas las líneas que iban ha hacer y el trazado previsto junto con los plazos de realización, y no han cumplido casi nada de lo que firmaron, pero nosotros si estamos obligados a cumplir lo firmado. Y a mi que me da que no se mide con el mismo racero.