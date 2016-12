El metro se vuelve a retrasar en avenida de Andalucía y será imposible terminar en 2018

El tramo del metro en avenida de Andalucía, el peor punto negro de las obras del suburbano en sus diez años de historia, se volverá a retrasar. En un principio, el problema era la necesidad de que el Consejo de Gobierno desbloqueara el presupuesto necesario para volver a licitar lo que queda por hacer, más o menos el 35% del túnel y la estación Guadalmedina. Este paso se produjo finalmente en noviembre, con la aprobación de una partida de 24,7 millones. Por desgracia, este no era el final del largo proceso burocrático de rescisión del contrato con la anterior constructora, Ortiz, y hasta que la ruptura no sea plenamente oficial no se podrán volver a contratar las obras. La Consejería de Fomento está siguiendo en estos momentos un trámite de audiencia a las partes que son terceros afectados, tales como bancos avalistas y compañías de seguros, según pudo saber este periódico de fuentes del Ejecutivo autonómico. Posteriormente, todo el procedimiento se elevará al Consejo Consultivo para su aprobación, y finalmente será de nuevo el Consejo de Gobierno el que dé por roto definitivamente el contrato. Por tanto, el procedimiento tiene todavía algunas semanas por delante, aunque el consejero de Fomento, Felipe López, aseguró ayer, optimista, que las obras podrían estar finalmente licitadas para el mes de febrero.

Las fuentes consultadas reconocen que la tramitación de este tipo de decisiones es «muy farragosa y complicada», aunque está dentro de lo previsto por la Ley de Contratos del Sector Público, puesto que la decisión de cortar con la empresa ha sido impuesta por la Junta. Para terminar de retrasarlo todo, aunque las partes tienen diez días para contestar, la realidad es que algunas están tardando hasta un mes.

En cambio, la parte sustancial de la negociación, que es el acuerdo con la empresa sobre las mediciones y las valoraciones económicas, ya se alcanzó varias semanas atrás, por lo que la liquidación final sí está pactada entre los técnicos de ambas partes, recalcan desde la Junta. En total, las unidades de obra ejecutadas ascienden a unos 32 millones, de los que restan por pagar 4,3 millones. El resto ya se había certificado previamente.

En este escenario –falta por conocer las bajas de plazo de los licitadores– ya se puede decir que técnicamente será imposible alcanzar al hito comprometido inicialmente por el consejero, Felipe López, de que el metro llegue al Centro de la capital en verano de ese año. Más bien apunta ya a la primera mitad de 2019, como de hecho reconoció finalmente ayer en la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga.

Abril de 2017

Una vez que la Consejería de Fomento lance el concurso público, este permanecerá abierto durante tres meses. Por el elevado importe, deberá anunciarse en el boletín de la Unión Europea (DOUE). En el supuesto de que la licitación se produzca en febrero, como subrayó ayer el consejero de Fomento, al menos hasta abril de 2017 no se conocerá el nombre de la constructora que resulte ganadora. Luego, un mes más para el acta de replanteo y para comenzar con la ejecución sobre el terreno.

Si se cumple la duración fijada en el último proyecto, la obra acabará en marzo de 2019

El proyecto para la terminación del túnel en la avenida de Andalucía y de la estación Guadalmedina, frente a El Corte Inglés, fue realizado por la consultora Ofincar Granada 21 y determinó un plazo de ejecución de 22 meses. Por tanto, si no surgen complicaciones y se cumple estrictamente la duración fijada en el pliego, la obra finalizará en torno a marzo de 2019. Aunque el tramo siguiente –el de la Alameda– va más avanzado, la apertura de ambos está condicionada por la obligación de que los trenes discurran desde El Perchel bajo la calle Callejones del Perchel y la avenida de Andalucía.

Los trabajos, que generarán 372 empleos, según Fomento, supondrán acometer, según la evaluación oficial, el 35% del tramo de 745 metros de túnel, que comprende la estación Guadalmedina, frente al centro comercial, y la continuación del paso subterráneo bajo la avenida de Andalucía hasta el puente de Tetuán, por el lateral donde está la sede de la Agencia Tributaria. Además, habrá que rematar lo ya construido y la protección de la muralla nazarí encontrada en el Perchel.